في حي الانطلاقة ..حجز كمية هامة من مادة TNT المتفجرة في جامع ....

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - حجزت اليوم الأربعاء الفرقة المختصة في مكافحة الارهاب كمية هامة من مادة tnt المتفجرة في مسجد بجهة حي الانطلاقة
وقد كانت تلك المواد المتفحرة مخفية تحت شجرة بعد أن تم حفر حفرة عميقة اسفلها واخفائها هناك ...
وللاشارة فأن ارهابي يدعى ايمن السميري قام ليلة أمس بتفجير نفسه خلال محاصرته من قبل الوحدات الأمنية بجهة حي الانطلاقة وقد كشفت الابحاث انه كان يعد للقيام بعملية ارهابية ...
وقد كانت تلك المواد المتفحرة مخفية تحت شجرة بعد أن تم حفر حفرة عميقة اسفلها واخفائها هناك ...
وللاشارة فأن ارهابي يدعى ايمن السميري قام ليلة أمس بتفجير نفسه خلال محاصرته من قبل الوحدات الأمنية بجهة حي الانطلاقة وقد كشفت الابحاث انه كان يعد للقيام بعملية ارهابية ...
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Par:elwatane ( )
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