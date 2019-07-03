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في حي الانطلاقة ..حجز كمية هامة من مادة TNT المتفجرة في جامع ....

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - حجزت اليوم الأربعاء الفرقة المختصة في مكافحة الارهاب كمية هامة من مادة tnt المتفجرة في مسجد بجهة حي الانطلاقة

وقد كانت تلك المواد المتفحرة مخفية تحت شجرة بعد أن تم حفر حفرة عميقة اسفلها واخفائها هناك ...


وللاشارة فأن ارهابي يدعى ايمن السميري قام ليلة أمس بتفجير نفسه خلال محاصرته من قبل الوحدات الأمنية بجهة حي الانطلاقة وقد كشفت الابحاث انه كان يعد للقيام بعملية ارهابية ...

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185083

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 03 Juillet 2019 à 14h 26m |           
هذا خبر مؤسف للغاية وخطير ويستوجب من وزارة الشؤون الدينية تشديد الحراسة على المساجد وتجهيزها لكاميرات مراقبة .



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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