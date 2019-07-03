في حي الانطلاقة ..حجز كمية هامة من مادة TNT المتفجرة في جامع ....

Mercredi 03 Juillet 2019



باب نات

- حجزت اليوم الأربعاء الفرقة المختصة في مكافحة الارهاب كمية هامة من مادة tnt المتفجرة في مسجد بجهة حي الانطلاقةوقد كانت تلك المواد المتفحرة مخفية تحت شجرة بعد أن تم حفر حفرة عميقة اسفلها واخفائها هناك ...وللاشارة فأن ارهابي يدعى ايمن السميري قام ليلة أمس بتفجير نفسه خلال محاصرته من قبل الوحدات الأمنية بجهة حي الانطلاقة وقد كشفت الابحاث انه كان يعد للقيام بعملية ارهابية ...