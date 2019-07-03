تزوج بتركية ثم اصيب بشضية .. 7 سنوات سجنا في حق طالب من المرسى التحق بداعش الارهابي.

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - قررت ليلة أمس الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في النظر في قضايا الارهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم ب7 سنوات سجنا في حق موقوف اصيل جهة المرسى في العقد الثالث من العمر وجهت له تهم الانضمام خارج تراب الجمهورية الى تنظيم ارهابي والسفر خارج تراب الجمهورية لارتكاب جرائم ارهابية وتلقى تدريبات خارج تراب الجمهورية على خلفية تبنيه للفكر الجهادي التكفيري بعد أن أثر فيه ابناء حيّه بجهة بوسلسلة بالمرسى والتحاقه بداعش الارهابي منذ 2014 حيث تلقى في البداية دروس دينية حول الجهاد ثم تلقى في مرحلة ثانية دروس حول استعمال الكلاشنكوف والمتفجرات وبعد ان نجح في تلك الدروس تقرر تسليحه والحاقه بصفوف داعش الارهابي للقتال مع عناصره الارهابية الا انه وبعد فترة اكتشف فضاعات التنظيم وقتله للابراياء والعزل وتقسيمه غير العادل للثروات والغنائم فقرر الهروب رفقة زوجته التركية التى تعرف عليها في مخيم للاجئين حيث كانت تعمل في مجال الاغاثة وقد ساعدته على الهروب الى تركيا أين حوكم ب3 سنوات سجنا جراء ما اقترفه في سوريا وقد كشفت الابحاث ان المتهم كان طالب ويدرس في كلية علم الانسانيات بالعاصمة وقد اصيب بشضية خلال مشاركته في إحدى المعارك التى خاضها داعش الارهابي..
وقد اعترف المتهم خلال عملية بحثه ولستنطاقه من قبل القاضي بكل تفاصيل ما ارتكبه في سوريا دون أن يراوغ أو ينكر ..
وقد طلب ممثل النيابة العمومية خلال جلسة محاكمته المتهم تشديد العقاب عليه ....
وقد اعترف المتهم خلال عملية بحثه ولستنطاقه من قبل القاضي بكل تفاصيل ما ارتكبه في سوريا دون أن يراوغ أو ينكر ..
وقد طلب ممثل النيابة العمومية خلال جلسة محاكمته المتهم تشديد العقاب عليه ....
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Par:elwatane ( )
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