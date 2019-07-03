موند أفريك : الخارجية الفرنسية ''غاضبة '' من سفيرها في تونس و تلفت نظره بسبب قلّة إنضباطه و موقفه من ''يوسف الشاهد ''

Mercredi 03 Juillet 2019



باب نات

Le rappel à l’ordre de l’ambassadeur de France en Tunisie Poivre d’Arvor

- طارق عمراني - نشر موقع موند افريك الفرنسي مقالا تحت عنوان ،قال فيه أن وزارة الخارجية الفرنسية لفتت نظر السفير الفرنسي في تونس أوليفييه بوافر دارفو بشكل حاد.و أضاف المقال بأن شعبية السفير الفرنسي في تونس و إستعراضه لنشاطاته الإحتفالية على مواقع التواصل الإجتماعي قد أثارت حفيظة وزارة الخارجية الفرنسية حيث أشار مصدر موثوق بأن السفير قد يغادر منصبه قبل إنتهاء عهدته.و اعتبر المقال أن السفير الذي تم تعيينه سفيرا لفرنسا في تونس في عهدة الرئيس فرانسوا هولاند بطلب من صديقته الممثلة جولي غاييه ،يتصرف دون ضوابط دبلوماسية في تونس و دون مراعاة لحالة اللا يقين السياسي التي تعرفها البلاد ،حيث أصبح نجما فايسبوكيا ،غير أن السبب الحقيقي لغضب باريس من اوليفييه بوافر دارفو وفقا لموقع maghreb confidentiel ،هو تصريح السفير الفرنسي لمجلة جون افريك و الذي وصف فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ب Macron تونس ، و هو ما اعتبر تصريحا متهورا و تقربا لرئيس الحكومة التونسي من موقع دبلوماسي حساس مع ضبابية المشهد السياسي في تونس التي تعرف إنتخابات تشريعية و رئاسية هذا الخريف مع صعوبة توقع الفائزين فيها .