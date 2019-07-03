موند أفريك : الخارجية الفرنسية ''غاضبة '' من سفيرها في تونس و تلفت نظره بسبب قلّة إنضباطه و موقفه من ''يوسف الشاهد ''

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند افريك الفرنسي مقالا تحت عنوان ،
Le rappel à l’ordre de l’ambassadeur de France en Tunisie Poivre d’Arvor
قال فيه أن وزارة الخارجية الفرنسية لفتت نظر السفير الفرنسي في تونس أوليفييه بوافر دارفو بشكل حاد.
و أضاف المقال بأن شعبية السفير الفرنسي في تونس و إستعراضه لنشاطاته الإحتفالية على مواقع التواصل الإجتماعي قد أثارت حفيظة وزارة الخارجية الفرنسية حيث أشار مصدر موثوق بأن السفير قد يغادر منصبه قبل إنتهاء عهدته.
و اعتبر المقال أن السفير الذي تم تعيينه سفيرا لفرنسا في تونس في عهدة الرئيس فرانسوا هولاند بطلب من صديقته الممثلة جولي غاييه ،يتصرف دون ضوابط دبلوماسية في تونس و دون مراعاة لحالة اللا يقين السياسي التي تعرفها البلاد ،حيث أصبح نجما فايسبوكيا ،غير أن السبب الحقيقي لغضب باريس من اوليفييه بوافر دارفو وفقا لموقع maghreb confidentiel ،هو تصريح السفير الفرنسي لمجلة جون افريك و الذي وصف فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ب Macron تونس ، و هو ما اعتبر تصريحا متهورا و تقربا لرئيس الحكومة التونسي من موقع دبلوماسي حساس مع ضبابية المشهد السياسي في تونس التي تعرف إنتخابات تشريعية و رئاسية هذا الخريف مع صعوبة توقع الفائزين فيها .
قال فيه أن وزارة الخارجية الفرنسية لفتت نظر السفير الفرنسي في تونس أوليفييه بوافر دارفو بشكل حاد.
و أضاف المقال بأن شعبية السفير الفرنسي في تونس و إستعراضه لنشاطاته الإحتفالية على مواقع التواصل الإجتماعي قد أثارت حفيظة وزارة الخارجية الفرنسية حيث أشار مصدر موثوق بأن السفير قد يغادر منصبه قبل إنتهاء عهدته.
و اعتبر المقال أن السفير الذي تم تعيينه سفيرا لفرنسا في تونس في عهدة الرئيس فرانسوا هولاند بطلب من صديقته الممثلة جولي غاييه ،يتصرف دون ضوابط دبلوماسية في تونس و دون مراعاة لحالة اللا يقين السياسي التي تعرفها البلاد ،حيث أصبح نجما فايسبوكيا ،غير أن السبب الحقيقي لغضب باريس من اوليفييه بوافر دارفو وفقا لموقع maghreb confidentiel ،هو تصريح السفير الفرنسي لمجلة جون افريك و الذي وصف فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ب Macron تونس ، و هو ما اعتبر تصريحا متهورا و تقربا لرئيس الحكومة التونسي من موقع دبلوماسي حساس مع ضبابية المشهد السياسي في تونس التي تعرف إنتخابات تشريعية و رئاسية هذا الخريف مع صعوبة توقع الفائزين فيها .
1 de 1 commentaires pour l'article 185081
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 22:23 السجال بين مورو وطوبال
- Hier 17:54 محمد الناصر : تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:04
|03:09
|
36°
|35°
|% 14
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
4.6 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|35°-27
|41°-29
|39°-24
|39°-27
|39°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 229) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 187) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 587) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 87 187) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 85 515) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 76 790) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 235) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 916) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 801) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 866) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 708) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 487) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 752) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 706) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 967) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 100) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 577) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 422) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 204) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 699) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:elwatane ( )
Sur: زياد الهاني: قطع الطريق امام سناء بن عاشور لترؤس المحكمة الدستورية وصمة عار للنهضة