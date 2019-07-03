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موند أفريك : الخارجية الفرنسية ''غاضبة '' من سفيرها في تونس و تلفت نظره بسبب قلّة إنضباطه و موقفه من ''يوسف الشاهد ''

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - طارق عمراني - نشر موقع موند افريك الفرنسي مقالا تحت عنوان ،
Le rappel à l’ordre de l’ambassadeur de France en Tunisie Poivre d’Arvor

قال فيه أن وزارة الخارجية الفرنسية لفتت نظر السفير الفرنسي في تونس أوليفييه بوافر دارفو بشكل حاد.


و أضاف المقال بأن شعبية السفير الفرنسي في تونس و إستعراضه لنشاطاته الإحتفالية على مواقع التواصل الإجتماعي قد أثارت حفيظة وزارة الخارجية الفرنسية حيث أشار مصدر موثوق بأن السفير قد يغادر منصبه قبل إنتهاء عهدته.

و اعتبر المقال أن السفير الذي تم تعيينه سفيرا لفرنسا في تونس في عهدة الرئيس فرانسوا هولاند بطلب من صديقته الممثلة جولي غاييه ،يتصرف دون ضوابط دبلوماسية في تونس و دون مراعاة لحالة اللا يقين السياسي التي تعرفها البلاد ،حيث أصبح نجما فايسبوكيا ،غير أن السبب الحقيقي لغضب باريس من اوليفييه بوافر دارفو وفقا لموقع maghreb confidentiel ،هو تصريح السفير الفرنسي لمجلة جون افريك و الذي وصف فيه رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد ب Macron تونس ، و هو ما اعتبر تصريحا متهورا و تقربا لرئيس الحكومة التونسي من موقع دبلوماسي حساس مع ضبابية المشهد السياسي في تونس التي تعرف إنتخابات تشريعية و رئاسية هذا الخريف مع صعوبة توقع الفائزين فيها .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185081

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mercredi 03 Juillet 2019 à 14h 37m |           
خبر طريف .يعني أن وزارة الخارجية الفرنسية قد تغض الطرف عن ارتداء السفير للجبة التونسية والرقص على أنغام المزود لكن لن تسمح له بحمل القفة للشاهد فهي خط أحمر .



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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