Radio Babnet Tunisie On Air: Vivaldi - 4 saisons.......  

سالم لبيض: الكتل البرلمانية متوافقة حول اسماء 9 مترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - قال رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان ،سالم لبيض اليوم الأربعاء انه يوجد توافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول اسماء 9 مترشحين من المنتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.

وذكر لبيض في تصريح لوات بمقر البرلمان في باردو "نرجو ان تحافظ مختلف الكتل على مال تم التوافق حوله وان يتم انتخاب المترشحين التسعة " من اصل 36 والذين سبق ان تم قبولهم من قبل اللجنة الانتخابية و ترتيبهم ترتيبا تفاضليا.


يذكر ان المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هم .. مهذب الشواشي عن صنف القضاء العدلي محاسن قدور عن صنف القضاء المالي هشام الحامي عن صنف القضاء الإداري مفيدة بالغيث عن صنف المحامين صالح الرياحي مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق ماهر تريمش مختص في العلوم الاجتماعية عبد الدايم الخليفي عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الحسين دبش عن صنف المختصين في الجباية او الرقابة الادارية و المالية ياسر بنمصباح مختص في الاتصال والإعلام .

ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية و مختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وكانت الجلسة الانتخابية قد انطلقت في حدود التاسعة من صباح اليوم لكن تم رفعها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وحضرها فقط 25 نائبا عزيز

  
  
     
  
cadre-da2006275632c939213933e709918817-2019-07-03 13:26:52






0 de 0 commentaires pour l'article 185080



Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


bike trails
En continu

الأربعاء 03 جويلية 2019 | 29 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:04 03:09
36°
 35° % 14 :الرطــوبة
تونــس 27°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
35°-2741°-2939°-2439°-2739°-30
  • Avoirs en devises
    13058,2

  • (2 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27085 DT        1$ =2,88211 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562163020|185080 1343|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires