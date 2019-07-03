سالم لبيض: الكتل البرلمانية متوافقة حول اسماء 9 مترشحين لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - قال رئيس الكتلة الديمقراطية بالبرلمان ،سالم لبيض اليوم الأربعاء انه يوجد توافق بين مختلف الكتل البرلمانية حول اسماء 9 مترشحين من المنتظر انتخابهم من قبل المجلس النيابي لعضوية هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد (هيئة دستورية) والتي تمّت المصادقة على مشروع قانونها الأساسي في شهر أوت 2017.
وذكر لبيض في تصريح لوات بمقر البرلمان في باردو "نرجو ان تحافظ مختلف الكتل على مال تم التوافق حوله وان يتم انتخاب المترشحين التسعة " من اصل 36 والذين سبق ان تم قبولهم من قبل اللجنة الانتخابية و ترتيبهم ترتيبا تفاضليا.
يذكر ان المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هم .. مهذب الشواشي عن صنف القضاء العدلي محاسن قدور عن صنف القضاء المالي هشام الحامي عن صنف القضاء الإداري مفيدة بالغيث عن صنف المحامين صالح الرياحي مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق ماهر تريمش مختص في العلوم الاجتماعية عبد الدايم الخليفي عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الحسين دبش عن صنف المختصين في الجباية او الرقابة الادارية و المالية ياسر بنمصباح مختص في الاتصال والإعلام .
ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية و مختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وكانت الجلسة الانتخابية قد انطلقت في حدود التاسعة من صباح اليوم لكن تم رفعها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وحضرها فقط 25 نائبا عزيز
وذكر لبيض في تصريح لوات بمقر البرلمان في باردو "نرجو ان تحافظ مختلف الكتل على مال تم التوافق حوله وان يتم انتخاب المترشحين التسعة " من اصل 36 والذين سبق ان تم قبولهم من قبل اللجنة الانتخابية و ترتيبهم ترتيبا تفاضليا.
يذكر ان المترشحين لهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد هم .. مهذب الشواشي عن صنف القضاء العدلي محاسن قدور عن صنف القضاء المالي هشام الحامي عن صنف القضاء الإداري مفيدة بالغيث عن صنف المحامين صالح الرياحي مختص في مراقبة الحسابات والتدقيق ماهر تريمش مختص في العلوم الاجتماعية عبد الدايم الخليفي عضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الحسين دبش عن صنف المختصين في الجباية او الرقابة الادارية و المالية ياسر بنمصباح مختص في الاتصال والإعلام .
ويتركب مجلس هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد حسب الفصل 35 من قانونها من 9 أعضاء وهم قاض عدلي و قاض مالي وقاض إداري و محام و مختص في مراقبة الحسابات أو التدقيق و مختص في العلوم الاجتماعية و مختص في الجباية أو الرقابة الإدارية والمالية و مختص في الاتصال والإعلام وعضو ناشط بمنظمات وجمعيات المجتمع المدني المعنية بالحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وكانت الجلسة الانتخابية قد انطلقت في حدود التاسعة من صباح اليوم لكن تم رفعها من قبل رئيس المجلس محمد الناصر وحضرها فقط 25 نائبا عزيز
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|9
|3
|3
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|4
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|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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Par:elwatane ( )
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