وزير الداخليّة: تفجير الإرهابي لنفسه أمس عمليّة يائسة .. وعلى التونسيين تعزيز ثقتهم في المؤسستين الأمنية والعسكريّة

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - قال وزير الداخليّة هشام الفوراتي، اليوم الاربعاء، إنّ عملية أمس المتمثّلة في تفجير عنصر إرهابي لنفسه إثر محاصرته من قبل الوحدات الأمنيّة على مستوى حي الإنطلاقة، هي "عملية يائسة تدلّ على يأس هذه المجموعات".
وأكّد وزير الداخليّة، الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته إلى مقر الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، أنّه تمّ ليلة أمس الثلاثاء القضاء على العنصر الثالث التابع للمجموعة الإرهابية التي قامت بالتفجيرات الخميس الماضي، وذلك إثر توفّر عدّة معطيات حوله وبفضل مجهودات الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مع مختلف الوحدات الأمنية.
وأكّد في هذا الصدد أنّ هذا العنصر الإرهابي كان منذ مدّة تحت الرقابة الأمنية والملاحقة، مضيفا أنّه بتضييق الخناق عليه والتعاطي معه بالأسلحة خيّر تفجير نفسه ليكون بذلك آخر حلقة في المجموعة الإرهابية التي كانت تخطط منذ فترة لاستهداف المصالح الوطنيّة.
ودعا الفوراتي التونسيين إلى تعزيز ثقتهم في المؤسستين الأمنية والعسكريّة والمحافظة على سلوكهم اليومي، خاصّة وأنّ نتائج العمليات الأمنية في مكافحة الإرهاب مطمئنة والنتائج تدلّ على ذلك، وفق تعبيره، مؤكّدا أنّه لا يوجد بلد في العالم في منأى عن مثل هذه العمليات، لكنّ وزارة الداخلية تتحمّل مسؤوليتها الكاملة في تأمين جميع المواطنين التونسيين وكذلك ضيوف تونس في ظل الموسم السياحي الواعد.
وبخصوص الوضع على الحدود أشار الفوراتي إلى أنّ الوضع الإقليمي دقيق سواء على الحدود الغربية أو الشرقية لتونس، لكن التنسيق المحكم بين المؤسستين الأمنية والعسكريّة وخاصّة على الحدود مع ليبيا وأهبة الوحدات الأمنية واستعداداتها تقلّل من إمكانية الخطر.
وكانت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكّنت مساء أمس الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار "أيمن السميري" بعد محاصرته بحي الانطلاقة بالعاصمة.
وأكّد وزير الداخليّة، الذي رافق رئيس الحكومة في زيارته إلى مقر الوحدة الوطنيّة لمكافحة الإرهاب، أنّه تمّ ليلة أمس الثلاثاء القضاء على العنصر الثالث التابع للمجموعة الإرهابية التي قامت بالتفجيرات الخميس الماضي، وذلك إثر توفّر عدّة معطيات حوله وبفضل مجهودات الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب بالقرجاني مع مختلف الوحدات الأمنية.
وأكّد في هذا الصدد أنّ هذا العنصر الإرهابي كان منذ مدّة تحت الرقابة الأمنية والملاحقة، مضيفا أنّه بتضييق الخناق عليه والتعاطي معه بالأسلحة خيّر تفجير نفسه ليكون بذلك آخر حلقة في المجموعة الإرهابية التي كانت تخطط منذ فترة لاستهداف المصالح الوطنيّة.
ودعا الفوراتي التونسيين إلى تعزيز ثقتهم في المؤسستين الأمنية والعسكريّة والمحافظة على سلوكهم اليومي، خاصّة وأنّ نتائج العمليات الأمنية في مكافحة الإرهاب مطمئنة والنتائج تدلّ على ذلك، وفق تعبيره، مؤكّدا أنّه لا يوجد بلد في العالم في منأى عن مثل هذه العمليات، لكنّ وزارة الداخلية تتحمّل مسؤوليتها الكاملة في تأمين جميع المواطنين التونسيين وكذلك ضيوف تونس في ظل الموسم السياحي الواعد.
وبخصوص الوضع على الحدود أشار الفوراتي إلى أنّ الوضع الإقليمي دقيق سواء على الحدود الغربية أو الشرقية لتونس، لكن التنسيق المحكم بين المؤسستين الأمنية والعسكريّة وخاصّة على الحدود مع ليبيا وأهبة الوحدات الأمنية واستعداداتها تقلّل من إمكانية الخطر.
وكانت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكّنت مساء أمس الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار "أيمن السميري" بعد محاصرته بحي الانطلاقة بالعاصمة.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 22:23 السجال بين مورو وطوبال
- Hier 17:54 محمد الناصر : تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:04
|03:09
|
36°
|35°
|% 13
|:الرطــوبة
|تونــس
|27°
|
4.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|35°-27
|41°-29
|39°-24
|39°-27
|39°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 221) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 181) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 584) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 86 741) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 81 070) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 76 761) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 174) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 821) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 794) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 865) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 696) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 476) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 745) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 701) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 917) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 098) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 571) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 408) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 199) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 698) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:slimene (France )
Sur: سفيان الزعق.. الإرهابي أيمن السميري كان محلّ متابعة ومطاردة دقيقة من قبل دوريات الأمنية ولم يكن مرتديا لزي نسائي