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20 سنة سجنا في حق شاب اضرم النار في منزل خطيبته وعائلتها وهم نيام ....

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - اصدرت أمس الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس حكما غيابيا في حق شاب في العقد الثالث من العمر وجهت له تهمة اضرام النار داخل محل مسكون وذلك أثر اقدامه خلال موفى 2018 على اضرام النار في منزل خطيبته وعاىلتها بجهة رأس الطابية وهم نيام ...

وقد كشفت الابحاث ان المتهم نشب خلاف بينه وبين خطيبته وقد طلبت منه هذه الاخيرة فسخ خطبتها منه بسبب ادمانه على شرب الخمر وتعنيفها ألا ان المتهم رفض الانفصال عنها وحاول ارضائها ألا انها سلمته اغراضه وخاتم الخطبة فقرر الانتقام منها وفي ساعة متأخرة من الليل تسلل الى منزلها بجهة رأس الطابية ثم سكب البنزين على الابواب والنوافذ واضرم النار فيه الا ان الجيران تفطنوا للدخان ولالسنة النيران فاعلموا وحدات الحماية المدنية الذين حلوا على عين المكان وتمكنوا من اجلاء العائلة واخماد النيران ...


  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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