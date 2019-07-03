خسوف جزئي للقمر يوم 16 جويلية 2019، ويكون مرئيا في كامل انحاء تونس

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- تشهد الارض خسوفا جزئيا للقمر يوم الثلاثاء 16 جويلية 2019، يكون مرئيا في كامل انحاء البلاد التونسية، ويمكن مشاهدة الخسوف الجزئي انطلاقا من الساعة 21 ليلا الى غاية منتصف الليل، وفق معطيات للمعهد الوطني للرصد الجوي، الاربعاء.وسيدوم هذا الخسوف، الذي يهم آسيا وأستراليا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية، في كل مراحله حوالي خمس ساعات و34 دقيقة، حيث ستقدر نسبة المساحة المغطاة للقمر بظل الارض بحوالي 65 بالمائة عند اقصى الخسوف.