الشاهد .. القضاء على آخر عنصر إرهابي تابع للمجموعة الإرهابية التي قامت بتفجيري الخميس الماضي

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - أكّد رئيس الحكومة يوسف الشاهد اليوم الأربعاء أنّه تمّ ليلة أمس القضاء على آخر عنصر إرهابي تابع للمجموعة الإرهابية التي قامت بتفجيرين وسط العاصمة الخميس الماضي.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش زيارة أدّاها إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالعاصمة صحبة وزير الداخليّة هشام الفوراتي أنّ هذه المجموعة كانت تخطط لعمليات نوعيّة وإرهابية ضدّ تونس ومصالحها لكن بفضل جاهزيّة القوات الأمنية والعسكريّة وخاصة وحدة مكافحة الإرهاب تمّ القضاء على هذه المجموعة وإيقاف كافة عناصرها.
وأشار إلى أنّ تجربة تونس في الانتقال الديمقراطي مستهدفة خاصة وأنها على بضعة أسابيع من الانتخابات وعلى ابواب موسم سياحي واعد قائلا ان تونس لها من الرجال والنساء للدفاع عنها والتضحّية من أجلها ومن أجل الراية الوطنيّة بعزيمة وإرادة مرتفعة جدا وموضّحا أنّ كافّة الدول مستهدفة وجاهزيّة تونس ليست أقل من أي دولة أوروبية أو أي دولة أخرى في العالم.
وثمّن رئيس الحكومة جهود رجال الأمن والمؤسسة الأمنية التي تقوم بمجهوات كبيرة للذود والدفاع عن أمن تونس مجدّدا قوله :"لن يهدأ لنا بال حتى القضاء على آخر إرهابي لأن البلاد ترفض ثقافة الإرهاب والموت ".
يذكر ان تونس العاصمة شهدت الخميس 27 جوان 2019 تفجيرين ارهابيين متزامنين الأولى بنهج شارل ديغول اسفر عن استشهاد عون أمن واصابة عون امن اخر الى جانب 3 مدنيين تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والثاني قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أسفر عن إصابة أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين.
وكانت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكّنت مساء أمس الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار "أيمن السميري" بعد محاصرته بحي الانطلاقة بالعاصمة.
وأوضح في تصريح إعلامي على هامش زيارة أدّاها إلى وحدة مكافحة الإرهاب بالقرجاني بالعاصمة صحبة وزير الداخليّة هشام الفوراتي أنّ هذه المجموعة كانت تخطط لعمليات نوعيّة وإرهابية ضدّ تونس ومصالحها لكن بفضل جاهزيّة القوات الأمنية والعسكريّة وخاصة وحدة مكافحة الإرهاب تمّ القضاء على هذه المجموعة وإيقاف كافة عناصرها.
وأشار إلى أنّ تجربة تونس في الانتقال الديمقراطي مستهدفة خاصة وأنها على بضعة أسابيع من الانتخابات وعلى ابواب موسم سياحي واعد قائلا ان تونس لها من الرجال والنساء للدفاع عنها والتضحّية من أجلها ومن أجل الراية الوطنيّة بعزيمة وإرادة مرتفعة جدا وموضّحا أنّ كافّة الدول مستهدفة وجاهزيّة تونس ليست أقل من أي دولة أوروبية أو أي دولة أخرى في العالم.
وثمّن رئيس الحكومة جهود رجال الأمن والمؤسسة الأمنية التي تقوم بمجهوات كبيرة للذود والدفاع عن أمن تونس مجدّدا قوله :"لن يهدأ لنا بال حتى القضاء على آخر إرهابي لأن البلاد ترفض ثقافة الإرهاب والموت ".
يذكر ان تونس العاصمة شهدت الخميس 27 جوان 2019 تفجيرين ارهابيين متزامنين الأولى بنهج شارل ديغول اسفر عن استشهاد عون أمن واصابة عون امن اخر الى جانب 3 مدنيين تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج والثاني قبالة الباب الخلفي لإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني أسفر عن إصابة أربع إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأمنيين.
وكانت الوحدات الأمنية التابعة للوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة والماسة من سلامة التراب الوطني التابعة للإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني تمكّنت مساء أمس الثلاثاء من القضاء على الإرهابي الفار "أيمن السميري" بعد محاصرته بحي الانطلاقة بالعاصمة.
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Par:slimene (France )
Sur: سفيان الزعق.. الإرهابي أيمن السميري كان محلّ متابعة ومطاردة دقيقة من قبل دوريات الأمنية ولم يكن مرتديا لزي نسائي