وفد اعمال تونسي يشارك من 16 الى 19 جويلية 2019، في قمة اعمال ومعرض سوق ''كوميسا'' بنيروبي

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- تحتض العاصمة الكينية، نيروبي، يومي 17 و18 جويلية 2019 قمة السوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا" بالتوازي مع المعرض الدولي "للكوميسا"، تحت شعار "علامة الجودة"، من 17 الى 21 جويلية 2019، وفق ما اعلن عنه، الاربعاء، مركز النهوض بالصادرات.واوضح مركز النهوض بالصادرات، أنّ وزير التجارة، عمر الباهي، سيترأّس وفد رجال الاعمال التونسيين الى نيروبي من 16 الى 19 جويلية 2019 وستكون قمة الاعمال للسوق المشتركة لشرق وجنوب افريقيا "كوميسا"، وفق نفس المصدر، "فرصة ملائمة، للفاعلين الاقتصاديين الراغبين في تطوير صادراتهم نحو السوق الافريقية بشكل عام وسوق "كوميسا" بشكل خاص، والعمل، بمعية أصحاب القرار رفيعي المستوى، على تشخيص العوائق التي تواجه المؤسسات التونسية في إرساء شراكات تجارية إقليمية وعابرة للحدود.ويمكن أاعضاء وفد الأعمال التونسيين أن يشاركوا بالتوازي مع قمة الاعمال في المعرض متعدد القطاعات "سورس 21" والذي يستقطب اكثر من 56 بلدا من كافة انحاء العالم.ويهدف هذا المعرض الى تنمية التجارة البينية في سوق "كوميسا" والنهوض بمشاريع الاعمال من خلال إرساء شراكات ومبادرات بين المقتنين والبائعين في قطاعي الصناعات المعملية والخدمات.