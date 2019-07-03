خرجة بحرية بالبحر الأبيض المتوسط لفائدة تلامذة الأكاديمية البحرية

Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - أبحرت باخرة البحوث والتكوين “خير الدين” يوم الثلاثاء 2 جويلية 2019 وإلى غاية موفى الشهر الجاري لتنفيذ الخرجة البحرية لصيف 2019 بالبحر الأبيض المتوسط وستتخللها توقفات بإيطاليا والجزائر.
ويشارك في هذه الخرجة وفق بلاغ لوزارة الدفاع , تلامذة الأكاديمية البحرية التابعين لجيش البحر والحرس البحري إلى جانب ضباط من دول صديقة وشقيقة وهي الجزائر والمغرب وإفريقيا الوسطى والكاميرون وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وستساهم هذه التدريبات في مزيد احتكاك المتربصين بالوسط البحري والتأقلم مع ظروف الملاحة وطبيعة الحياة على المتن، إضافة إلى تطبيق الدروس النظرية في مجال الملاحة والمداورة بالبحر.
ويشارك في هذه الخرجة وفق بلاغ لوزارة الدفاع , تلامذة الأكاديمية البحرية التابعين لجيش البحر والحرس البحري إلى جانب ضباط من دول صديقة وشقيقة وهي الجزائر والمغرب وإفريقيا الوسطى والكاميرون وبلجيكا وايطاليا واسبانيا وتركيا والولايات المتحدة الأمريكية.
وستساهم هذه التدريبات في مزيد احتكاك المتربصين بالوسط البحري والتأقلم مع ظروف الملاحة وطبيعة الحياة على المتن، إضافة إلى تطبيق الدروس النظرية في مجال الملاحة والمداورة بالبحر.
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Par:slimene (France )
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