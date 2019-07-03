وزارة الصحة تقدم جملة من النصائح إلى الحجيج التونسييين للتوقي من المضاعفات الصحية

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- بمناسبة انطلاق الاستعدادات لموسم الحج 2019 وفي اطار الاحاطة الصحية بالحجيج الميامين وجهت وزارة الصحة جملة من النصائح إلى الحجيج التونسييين للتوقي من العديد من الأمراض والمضاعفات والمخاطر الصحية لأداء مناسك الحج في أحسن الظروف.ودعت الوزارة في بيان لها اليوم الاربعاء الحجيج التونسيين إلى زيارة أطبائهم لتشخيص حالتهم الصحية قبل أداء مناسك الحج وإجراء التلاقيح الخاصة بالحج في مواعيدها لاكتساب المناعة اللازمة والمحافظة على "دفتر صحة الحاج" والاطلاع على ما يتضمنه من نصائح والاستظهار به عند كل مراجعة طبية لعيادة البعثة الصحية للحج.كما حثتهم على تناول تغذية صحية سليمة ومتكاملة مع أخذ قسط كاف من الراحة والنوم ودعتهم إلى اقتناء جميع مستلزمات النظافة الشخصية وممارسة نشاط بدني خفيف حسب الحالة الصحية للحفاظ على اللياقة البدنية.وطالبتهم بالالتزام بتوجيهات المرافقين الصحيين والمرشدين الدينيين وعدم اصطحاب الأغذية غير المعلبة والتوقي من التعرض المباشر إلى الشمس وشرب كميات كافية من الماء وارتداء مظلة واقية و الابتعاد عن المكيفات.وبالنسبة إلى مرضى السكري شددت وزارة الصحة على ضرورة ارتداء ملابس وجوارب من القطن لتجنب الآلام وإصابة القدمين إلى جانب الحرص على قياس نسبة السكر في الدم بانتظام واصطحاب جميع الأدوية الضرورية وحمل كمية من السكر في مختلف مراحل التنقل.وبخصوص المصابين بأمراض مزمنة (أمراض القلب، الربو، وغيرها) نصحت الوزارة بضرورة اصطحاب جميع الأدوية الخاصة بتلك الأمراض وعدم التردد في طلب الإحاطة والإرشاد الطبي من البعثة الصحية في حال ظهور أعراض أو مضاعفات مقلقة.وشددت الوزارة على ضرورة تجنب الإرهاق من خلال الإكثار من التسوق وتجنب المبالغة في استعمال الأدوية دون موجب ومن غير استشارة الطبيب أو ممثلي البعثة الصحية.ومن المنتظر أن تنطلق أولى الرحلات من تونس إلى البقاع المقدسة يوم الثلاثاء 23 جويلية 2019 وفق ما أعلنته وزارة الشؤون الدينية.