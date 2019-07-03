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الميناء التجاري بجرجيس يحتفل بالذكرى الثانية لبعث الخط البحري المنتظم للمسافرين

Mercredi 03 Juillet 2019

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - يحتفل، اليوم الأربعاء، الميناء التجاري بجرجيس، بالذكرى الثانية لبعث الخط البحري المنتظم للمسافرين وذلك باستقبال ثالث رحلة له في هذا الموسم قادمة من مرسيليا وعلى متنها 2236 مسافرا و586 سيارة وذلك من جملة 11 رحلة بحرية مبرمجة بالنسبة لهذه الصائفة.

وسيتزامن مع هذه المناسبة، تدشين محطة بحرية ثانية بإشراف وزير النقل تم إنجازها في إطار مزيد تحسين الخدمات لفائدة المسافرين وجعلها أكثر نجاعة، وفق ما أكده مدير الميناء التجاري بجرجيس، كريم نويرة، لمراسلة (وات) بالجهة.


ويشار إلى أن خط المسافرين شهد تطورا على مستوى عدد الرحلات حيث ارتفع عددها من 3 رحلات في السنة الاولى لانطلاقه سنة 2017 إلى 10 رحلات سنة 2018 و11 رحلة بالنسبة للسنة الجارية، فيما تطور عدد المسافرين من 3 آلاف مسافر وألف سيارة سنة 2017 الى 12 ألف مسافر و4 آلاف سيارة سنة 2018.

  
  
     
  
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Special can 201
    8es de finale à partir de vendredi 5 juillet
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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