سليانة: إسناد مقسم لمشروع وحدة لصقل الحجارة الرخامية بكلفة استثمار قدرت ب 1,2 مليون دينار

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- صادقت اللجنة الجهوية لإسناد المقاسم الصناعية بسليانة، أمس الثلاثاء، على اسناد مقسم بالمنطقة الصناعية سليانة 2 لاحداث مشروع "وحدة لصقل الحجارة الرخامية" بكلفة استثمار جملية قدرت ب1,2 مليون دينار، ستمكن من إحداث 25 موطن شغل، حسب المدير الجهوي لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد بسليانة توفيق السلاوتي.واشار السلاوتي لمراسلة (وات) بالجهة الى "توفر التصريح بالاستثمار لدى وكالة النهوض بالصناعة و التجديد ودراسة جدوى اقتصادية وفنية للمشروع والموافقات المبدئية للتمويل من قبل البنك المعني".وأضاف أن صاحب المشروع "يتوفر على مقاطع لاستخراج الحجارة الرخامية، وهو ما يعني انه لن يواجه مشكل توفير المواد الأولية، ومن شان ذلك ان يسرع في نسق تقدم المشروع"، واكد أهمية هذا المشروع "في إعطاء قيمة مضافة للمواد الإنشائية خاصة خلال عملية التحويل لما يتوفر بالجهة من مخزون هام من المواد الإنشائية، كالطين والحجارة الرخامية بمعتمدية مكثر"، وكذلك من حيث "إحداث العديد من مواطن الشغل، على اعتبار ان وحدات صقل الحجارة تشغل أكثر من مقطع".يشار إلى أن ولاية سليانة تحتوي على 1800 مادة إنشائية.