Mercredi 03 Juillet 2019



باب نات

- في إطار استكمال وتعزيز شبكة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسائر دول العالم، وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية، تمّ يوم 2 جويلية 2019 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك التوقيع على إعلان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء غير المقيمين بين الجمهورية التونسية وجمهورية نيكاراغوا.ووفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية, يضفي التوقيع على هذا الإعلان المشترك طابعا رسميا على العلاقات بين البلدين حسب مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. كما أنه يترجم إرادة البلدين لتكريس وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما ورغبتهما المشتركة في بناء علاقات ثنائية تستند لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التعايش السلمي والمساواة والاحترام المتبادل لمبادئ السيادة والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.ووقع البيان المشترك عن الجمهورية التونسية السفير القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، سامي بوقشة وعن جمهورية نيكاراغوا السفير الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة جايمي هرميدا كاستيو،تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا هي دولة تقع في منطقة أمريكا الوسطى عاصمتها "ماناغوا" وتحدّها الهندوراس وكوستا ريكا وبحر الكاراييب والمحيط الهادي.