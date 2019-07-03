Mercredi 03 Juillet 2019
باب نات - في إطار استكمال وتعزيز شبكة العلاقات الدبلوماسية بين تونس وسائر دول العالم، وخاصة في منطقة أمريكا اللاتينية، تمّ يوم 2 جويلية 2019 بمقر الأمم المتحدة بنيويورك التوقيع على إعلان مشترك بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفراء غير المقيمين بين الجمهورية التونسية وجمهورية نيكاراغوا.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية, يضفي التوقيع على هذا الإعلان المشترك طابعا رسميا على العلاقات بين البلدين حسب مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. كما أنه يترجم إرادة البلدين لتكريس وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما ورغبتهما المشتركة في بناء علاقات ثنائية تستند لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التعايش السلمي والمساواة والاحترام المتبادل لمبادئ السيادة والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ووقع البيان المشترك عن الجمهورية التونسية السفير القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، سامي بوقشة وعن جمهورية نيكاراغوا السفير الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة جايمي هرميدا كاستيو،
تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا هي دولة تقع في منطقة أمريكا الوسطى عاصمتها "ماناغوا" وتحدّها الهندوراس وكوستا ريكا وبحر الكاراييب والمحيط الهادي.
ووفق بلاغ لوزارة الخارجية التونسية, يضفي التوقيع على هذا الإعلان المشترك طابعا رسميا على العلاقات بين البلدين حسب مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية وميثاق الأمم المتحدة. كما أنه يترجم إرادة البلدين لتكريس وتعزيز روابط الصداقة والتعاون بينهما ورغبتهما المشتركة في بناء علاقات ثنائية تستند لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، بما في ذلك مبادئ التعايش السلمي والمساواة والاحترام المتبادل لمبادئ السيادة والسلامة الترابية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.
ووقع البيان المشترك عن الجمهورية التونسية السفير القائم بالأعمال بالنيابة لبعثة الجمهورية التونسية لدى الأمم المتحدة، سامي بوقشة وعن جمهورية نيكاراغوا السفير الممثل الدائم لجمهورية نيكاراغوا لدى الأمم المتحدة جايمي هرميدا كاستيو،
تجدر الإشارة إلى أن نيكاراغوا هي دولة تقع في منطقة أمريكا الوسطى عاصمتها "ماناغوا" وتحدّها الهندوراس وكوستا ريكا وبحر الكاراييب والمحيط الهادي.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
bike trails
En continu
- Hier 22:23 السجال بين مورو وطوبال
- Hier 17:54 محمد الناصر : تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:04
|03:09
|
35°
|38°
|% 17
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|38°-28
|41°-29
|39°-24
|38°-26
|40°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 209) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 176) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 581) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 86 525) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 78 615) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 76 749) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 144) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 69 784) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 792) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 863) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 689) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 469) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 745) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 695) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 890) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 094) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 568) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 399) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 195) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 696) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:weldtounes (Tunisia )
Sur:هل التحق عمار عمروسية بغرفة بن زايد ؟