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حركة النهضة تسقط ترشح ناجي البغوري لهيئة حقوق الإنسان

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - علم موقع باب نات أن حركة النهضة قد أسقطت في البرلمان ترشح نقيب الصحفيين ناجي البغوري لعضوية هيئة حقوق الإنسان التي من المرتقب انتخاب أعضائها قريبا.

يذكر أن البغوري سبق أن شبه حركة النهضة بتنظيم داعش الارهابي بعد صدور موقفها بخصوص تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.


وكانت اللجنة الإنتخابية، عقدت يوم الثلاثاء، جلسة تولت خلالها تحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، على ضوء الإعتراضات المقبولة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.

وتولّت اللجنة ترتيب ملف ترشّح عن صنف ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، "طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين، وذلك بعد أن تم قبول ملف الترشح خلال البت في الإعتراضات".

وسيتم نشر القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 185056

_anis  (Tunisia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 23h 37m |           
يمشي لصاحبو بشار تاو يرشحو



Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun (0-0)
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana (0-2)
    20:00: Mauritanie - Tunisie (0-0)
    20:00: Angola - Mali (0-1)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 7 3 2 1 0 4
Tunisie 3 3 0 3 0 0
Angola 2 3 0 2 1 -1
Mauritanie 2 3 0 2 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
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Demi Finale
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