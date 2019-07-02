محمد الفاضل محفوظ يلتقي وفدا من البرلمانيات والناشطات بجمعية ''أصوات نساء''

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - إلتقى محمد الفاضل محفوظ الوزير لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان صباح الثلاثاء وفدا من أعضاء مجلس نواب الشعب والناشطات بالجمعية التونسية "أصوات نساء".
وضمّ الوفد السيدات ألفة الجويني ويمينة الزغلامي وليلى الحمروني ونادية زنقر البرلمانيات بمجلس نواب الشعب وعددا من قياديات جمعية "أصوات نساء" تتقدمهنّ سارة بن سعيد المديرة التنفيذية للجمعية.
وخصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المتّصلة بتطوير التشريعات ذات الصلة بمنظومة حقوق المرأة وتنقيتها من كافة أوجه التمييز ومواءمتها مع أحكام دستور 2014 والمعايير الدولية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المؤسسة التشريعية وقوى المجتمع المدني خدمة للقضايا المتّصلة بالمرأة التونسية وإعلاء مكانتها ودعم مشاركتها في الحياة العامة في إطار مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تنتصر لقيم الحريّة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة.
كما تعرف الوزير بالمناسبة على جهود جمعيّة "أصوات نساء" في المجالات المتصلة بالدفاع عن حقوق المرأة والعمل الشبكي مع المؤسستين التنفيذية والتشريعية لتطوير القوانين بالاستناد إلى المقاربة حسب النوع الاجتماعي وتكريس مبادئ المساواة والتناصف مع الرجل والتصدي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة.
وضمّ الوفد السيدات ألفة الجويني ويمينة الزغلامي وليلى الحمروني ونادية زنقر البرلمانيات بمجلس نواب الشعب وعددا من قياديات جمعية "أصوات نساء" تتقدمهنّ سارة بن سعيد المديرة التنفيذية للجمعية.
وخصص اللقاء لبحث سبل تعزيز التعاون في المجالات المتّصلة بتطوير التشريعات ذات الصلة بمنظومة حقوق المرأة وتنقيتها من كافة أوجه التمييز ومواءمتها مع أحكام دستور 2014 والمعايير الدولية.
وأكد الوزير خلال هذا اللقاء حرص الحكومة على تعزيز الشراكة مع المؤسسة التشريعية وقوى المجتمع المدني خدمة للقضايا المتّصلة بالمرأة التونسية وإعلاء مكانتها ودعم مشاركتها في الحياة العامة في إطار مقاربة شاملة لحقوق الإنسان تنتصر لقيم الحريّة والمساواة وتكافؤ الفرص والمواطنة.
كما تعرف الوزير بالمناسبة على جهود جمعيّة "أصوات نساء" في المجالات المتصلة بالدفاع عن حقوق المرأة والعمل الشبكي مع المؤسستين التنفيذية والتشريعية لتطوير القوانين بالاستناد إلى المقاربة حسب النوع الاجتماعي وتكريس مبادئ المساواة والتناصف مع الرجل والتصدي لكافة أشكال العنف ضدّ المرأة.
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