المنستير: ''الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، النشاط الاشعاعي والكيمياء الاشعاعية'' عنوان ندوة علمية بقصر العلوم

Mardi 02 Juillet 2019
وات - تحت عنوان " الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، النشاط الاشعاعي والكيمياء الاشعاعية" نظم قصر العلوم بالمنستير اليوم بفضاءاته وبالشراكة مع "مدرسة الدكتوراه" بكلية العلوم بالمنستير محاضرة علمية موجهة للعموم في اطار الاحتفال بالسنة الدولية للجدول الدوري للعناصر الكيميائية التي أقرتها اليونسكو وفق ما أفاد مراسلة "وات "صالح نصر المدير العام لقصر العلوم بالمنستير.
وتطرق الباحث الفرنسي الاستاذ "غيوم قيومان" في محاضرة قدمها بالمناسبة إلى الجدول الدوري للعناصر الكيميائية الذي مر على اكتشافه 150 سنة من طرف الكيميائي الروسي "دميتري ماندلاف" سنة 1869 ورتب فيه العناصر الكيميائية حسب رموزها الكيميائية وحسب تفاعلاتها وخصوصياتها .
وتحدث قيومان عن النشاط الإشعاعي الطبيعي والنشاط الإشعاعي الاصطناعي وتطبيقاته السلمية في مجال الطب وإنتاج الطاقة وذلك فضلا عن تطبيقاته العسكرية.
واستعرض تجارب بعض الدول في التصرّف في المخلفات ذات الدرجة الاشعاعية العالية وذلك بردمها في الصخور الطفلية أو في الملح وغيرها على عمق حوالي 500 متر مشيرا إلى وجود عدّ 450 مفاعلا نويا في العالم منها 58 مفاعلا نوويا بفرنسا.
وسيتولى الباحث الفرنسي كذلك تقديم في مدرسة الدكتوراه في كلية العلوم بالمنستير مداخلة معمقة حول " الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، النشاط الاشعاعي والكيمياء الاشعاعية".
وتطرق الباحث الفرنسي الاستاذ "غيوم قيومان" في محاضرة قدمها بالمناسبة إلى الجدول الدوري للعناصر الكيميائية الذي مر على اكتشافه 150 سنة من طرف الكيميائي الروسي "دميتري ماندلاف" سنة 1869 ورتب فيه العناصر الكيميائية حسب رموزها الكيميائية وحسب تفاعلاتها وخصوصياتها .
وتحدث قيومان عن النشاط الإشعاعي الطبيعي والنشاط الإشعاعي الاصطناعي وتطبيقاته السلمية في مجال الطب وإنتاج الطاقة وذلك فضلا عن تطبيقاته العسكرية.
واستعرض تجارب بعض الدول في التصرّف في المخلفات ذات الدرجة الاشعاعية العالية وذلك بردمها في الصخور الطفلية أو في الملح وغيرها على عمق حوالي 500 متر مشيرا إلى وجود عدّ 450 مفاعلا نويا في العالم منها 58 مفاعلا نوويا بفرنسا.
وسيتولى الباحث الفرنسي كذلك تقديم في مدرسة الدكتوراه في كلية العلوم بالمنستير مداخلة معمقة حول " الجدول الدوري للعناصر الكيميائية، النشاط الاشعاعي والكيمياء الاشعاعية".
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