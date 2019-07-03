اللجنة الإنتخابية تنظر في تحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على ضوء الإعتراضات المقبولة

Mercredi 03 Juillet 2019
وات - عقدت اللجنة الإنتخابية، اليوم الثلاثاء، جلسة تولت خلالها تحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، على ضوء الإعتراضات المقبولة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.
وتولّت اللجنة ترتيب ملف ترشّح عن صنف ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، "طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين، وذلك بعد أن تم قبول ملف الترشح خلال البت في الإعتراضات"، وفق بلاغ للبرلمان.
يُذكر أنه سيتم نشر القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
وتولّت اللجنة ترتيب ملف ترشّح عن صنف ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، "طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين، وذلك بعد أن تم قبول ملف الترشح خلال البت في الإعتراضات"، وفق بلاغ للبرلمان.
يُذكر أنه سيتم نشر القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|4
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|2
|3
|0
|2
|1
|-1
|2
|3
|0
|2
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|0
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-4
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:23 السجال بين مورو وطوبال
- Hier 17:54 محمد الناصر : تجربة تونس الديمقراطية مستهدفة
- Hier 12:38 قابس: حركة جزئية في سلك المعتمدين
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:04
|03:09
|
30°
|39°
|% 37
|:الرطــوبة
|تونــس
|28°
|
1.5 كم/س
|:الــرياح
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|الأحد
|39°-28
|41°-29
|39°-24
|38°-26
|40°-30
Follow @babnet_Tunisie
(138 183) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 168) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 571) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 85 926) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 732) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 73 061) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 70 071) اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قن
( 69 664) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 790) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 857) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 672) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 446) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 578) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 690) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 819) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 092) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 560) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 368) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 188) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 691) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:MOUSALIM (Tunisia )
Sur: صورة اليوم : مكافحة الارهاب بحضور الجمهور !!