اللجنة الإنتخابية تنظر في تحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان على ضوء الإعتراضات المقبولة

Mercredi 03 Juillet 2019



وات

- عقدت اللجنة الإنتخابية، اليوم الثلاثاء، جلسة تولت خلالها تحيين القائمة الأولية للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان، على ضوء الإعتراضات المقبولة، وذلك عملا بأحكام الفقرة الثانية من الفصل 31 من القانون الأساسي عدد 51 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018 والمتعلق بهيئة حقوق الإنسان.وتولّت اللجنة ترتيب ملف ترشّح عن صنف ممثلي الجمعيات المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات، "طبقا للسلم التقييمي المعتمد من اللجنة لترتيب المترشحين المقبولين، وذلك بعد أن تم قبول ملف الترشح خلال البت في الإعتراضات"، وفق بلاغ للبرلمان.يُذكر أنه سيتم نشر القائمة الأولية المحينة للمترشحين المقبولين لعضوية هيئة حقوق الإنسان بالموقع الإلكتروني لمجلس نواب الشعب، على أن يتم إثر ذلك المرور إلى مرحلة الطعون الإدارية المنصوص عليها بالفصل 32 من القانون المحدث لهيئة حقوق الإنسان.