وزارة الشؤون الثقافية تقرّر مضاعفة الميزانية المخصّصة للعمل الثقافي في ولاية سليانة

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- أشرف وزير الشؤون الثقافية محمد زين العابدين صباح يوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 بحضور والي سليانة عبد الرزاق دخيل والأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، على مجلس جهوي للثقافة خُصص للاطلاع على سير العمل الثقافي ومتابعة سياسات التنمية الثقافية بسليانة وتقييم مدى استفادة الولاية من البرامج الثقافية الوطنية، بمشاركة ممثلين عن المجتمع المدني وفاعلين في المجال الثقافي ومديري المهرجانات الصيفية بسليانة.واطّلع الوزير على أهم الأنشطة الثقافية بالجهة ونواقصها والصعوبات المادية واللوجسيتة التي تعوق تطوير المشهد الثقافي بسليانة داعيا كل الأطراف المشاركة بالمجلس إلى تفعيل مبدأي اللامركزية الثقافية والشفافية والعمل على تمتيع كل مواطن تونسي من حقه الدستوري في الثقافة وذلك عبر مزيد التعريف بمختلف آليات الدعم العمومي المتاحة.كما نوّه الوزير بوجوب استفادة الجهة من البرامج الوطنية للثقافة كبرنامج مدن الفنون ومدن الحضارات ومدن الآداب والكتاب في إطار استراتيجية عمل تشاركي بين كل الأطراف الرسمية وغير الرسمية.وشدّد على أهمية وجود إرادة حقيقية لتغيير طريقة العمل وفتح جميع الأبواب التي يمكن توظيفها لدعم الثقافة في ولاية سليانة وكافة جهات الجمهورية.كما أكّد الوزير أهمية تأطير الوساطة الثقافية بين المنتج الفني والمتلقي وإتاحة الدعم العمومي لكل الجهات على حدّ السواء كي يتمتّع المواطن بالثقافة وبالميزانيات المخصّصة للثقافة عموما.وفي هذا الإطار قررت وزارة الشؤون الثقافية العمل على مضاعفة الميزانية المخصصة للعمل الثقافي بولاية سليانة بعنوان سنة 2019.