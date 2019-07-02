وزارة التجارة: الحملة الوطنية لمراقبة فضاءات الترفيه ومحال الأكلات تفضي في يومها الأول الى رفع 287 مخالفة اقتصادية وصحية

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- أعلنت بوزارة التجارة ، الثلاثاء ، أن الحملة الإقليمية المشتركة التي استهدفت المقاهي ومطاعم الأكلة الخفيفة أفضت في يومها الأول الى تحرير 187 مخالفة إقتصادية و 100 مخالفة صحية وحجز أكثر من 165 كغ من المواد و السلع .ونفذت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ، أمس الإثنين، حملة مراقبة بفضاءات الترفيه في إطار فرض احترام الشروط الصحية و معايير الجودة و سلامة الأغذية ونزاهة التعاملات التجارية و احترام النظام التجاري قد تفضى الى غلق عدد من المحلات المخالفة.وحجزت فرق الرقابة المشتركة منتجات غذائية مصنعة و طازجة في إطار جولتها التفقدية على شاكلة اللحوم و الأجبان و المثلجات و الخضر و العصائر ,أكدت الفحوصات عدم صلوحيتها للاستهلاك.. وشارك في الحملة على مستوى اقليم تونس الكبرى 21 فريقا مشتركا في حين خصصت لبقية الولايات 30 فريق رقابة مشترك على المستوى وشهدت تنفيذ 857 زيارة تفقد و معاينة.