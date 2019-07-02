Radio Babnet Tunisie On Air: Lotfi Bouchnak - Bi-Racha  

وزارة التجارة: الحملة الوطنية لمراقبة فضاءات الترفيه ومحال الأكلات تفضي في يومها الأول الى رفع 287 مخالفة اقتصادية وصحية

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - أعلنت بوزارة التجارة ، الثلاثاء ، أن الحملة الإقليمية المشتركة التي استهدفت المقاهي ومطاعم الأكلة الخفيفة أفضت في يومها الأول الى تحرير 187 مخالفة إقتصادية و 100 مخالفة صحية وحجز أكثر من 165 كغ من المواد و السلع .

ونفذت وزارة التجارة بالتعاون مع وزارتي الداخلية والصحة ، أمس الإثنين، حملة مراقبة بفضاءات الترفيه في إطار فرض احترام الشروط الصحية و معايير الجودة و سلامة الأغذية ونزاهة التعاملات التجارية و احترام النظام التجاري قد تفضى الى غلق عدد من المحلات المخالفة.


وحجزت فرق الرقابة المشتركة منتجات غذائية مصنعة و طازجة في إطار جولتها التفقدية على شاكلة اللحوم و الأجبان و المثلجات و الخضر و العصائر ,أكدت الفحوصات عدم صلوحيتها للاستهلاك.. وشارك في الحملة على مستوى اقليم تونس الكبرى 21 فريقا مشتركا في حين خصصت لبقية الولايات 30 فريق رقابة مشترك على المستوى وشهدت تنفيذ 857 زيارة تفقد و معاينة.

  
  
     
  
cadre-58e741512d40880f7a027074d74e5b44-2019-07-02 20:10:19






0 de 0 commentaires pour l'article 185037



Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun (0-0)
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana (0-2)
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 5 3 1 2 0 2
Ghana 5 3 1 2 0 2
Benin 3 3 0 3 0 0
Guinee-Bissau 1 3 0 1 2 -4
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 02 جويلية 2019 | 28 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
29°
 27° % 37 :الرطــوبة
تونــس 23°
4.6 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
27°-2339°-2740°-2936°-2337°-26
  • Avoirs en devises
    13058,2

  • (2 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27085 DT        1$ =2,88211 DT
  • Solde Compte du Trésor   (2 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562097066|185037 317|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires