الوحدات البحرية للحرس الوطني تحبط محاولات إجتياز للحدود البحرية خلسة بعدد من الجهات

Mardi 02 Juillet 2019
وات - تمكنت الوحدات البحرية للحرس الوطني، أمس الإثنين، من إحباط العديد من محاولات إجتياز للحدود البحرية خلسة، في إطار التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من السواحل التونسية باتجاه إيطاليا، وفق بلاغ صادر اليوم الثلاثاء عن وزارة الداخلية.
فقد تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية انطلاقا من سواحل قليبية، والقت القبض على 4 اشخاص من بينهم منظم العملية، وحجزت لديهم زورقا مطاطيا مجهزا بمحرك وكمية من المحروقات.
وحجزت دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان، إثر مداهمة مستودع كائن بمعتمدية الميدة (ولاية نابل)، زورقا مطاطيا مجهزا بمحرك ومعدات تجديف واوعية بلاستيكية مملوءة بالمحروقات، فيما تحصن صاحب المستودع المعروف بتنظيم عمليات الاجتياز بالفرار.
كما أحبطت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، عملية اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على 6 أشخاص اصيلي ولايتي تونس والمهدية، بعد تعرض مركب للعطب على مستوى سواحل الجهة.
وتمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، من ضبط مركب صيد على متنه 65 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة، من بينهم 10 اناث وطفلان، بعد تعرض مركبهم للعطب وتسرب المياه داخله، وبالتحري معهم اعترفوا انهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة الليبية.
وبمراجعة النيابة العمومية، اذنت لوحدات الحرس الوطني بمرجع النظر بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعنيين، ومباشرة قضايا عدلية في شأنهم من أجل "اجتياز الحدود البحرية خلسة".
فقد تمكنت دوريات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بنابل، من احباط عملية اجتياز للحدود البحرية انطلاقا من سواحل قليبية، والقت القبض على 4 اشخاص من بينهم منظم العملية، وحجزت لديهم زورقا مطاطيا مجهزا بمحرك وكمية من المحروقات.
وحجزت دورية تابعة لفرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالمكان، إثر مداهمة مستودع كائن بمعتمدية الميدة (ولاية نابل)، زورقا مطاطيا مجهزا بمحرك ومعدات تجديف واوعية بلاستيكية مملوءة بالمحروقات، فيما تحصن صاحب المستودع المعروف بتنظيم عمليات الاجتياز بالفرار.
كما أحبطت دورية تابعة لفرقة الارشاد البحري للحرس الوطني بالمنستير، عملية اجتياز للحدود البحرية، وألقت القبض على 6 أشخاص اصيلي ولايتي تونس والمهدية، بعد تعرض مركب للعطب على مستوى سواحل الجهة.
وتمكنت الوحدات العائمة التابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بصفاقس، من ضبط مركب صيد على متنه 65 شخصا من جنسيات افريقية مختلفة، من بينهم 10 اناث وطفلان، بعد تعرض مركبهم للعطب وتسرب المياه داخله، وبالتحري معهم اعترفوا انهم أبحروا من سواحل مدينة زوارة الليبية.
وبمراجعة النيابة العمومية، اذنت لوحدات الحرس الوطني بمرجع النظر بإتخاذ الاجراءات القانونية ضد المعنيين، ومباشرة قضايا عدلية في شأنهم من أجل "اجتياز الحدود البحرية خلسة".
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|Groupe A
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|G
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|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
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|3
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|1
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|3
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|0
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|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
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|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
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|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
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|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|5
|3
|1
|2
|0
|2
|3
|3
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|3
|0
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Par:essoltan (France )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة