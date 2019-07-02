وزير العدل يلتقي المديرة التنفيذية للّجنة الأمميّة لمكافحة الإرهاب

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - بمناسبة زيارتها إلى تونس يومي 01 و02 جويلية الحالي، التقى صباح اليوم وزير العدل محمد كريم الجموسي المديرة التنفيذية للّجنة الأممية لمكافحة الإرهاب ميشال كونينكس "Michele Coninx" ، وقد تمحور اللّقاء حول واقع التعاون القائم بين اللجنة الأممية و مختلف الهياكل المتداخلة في مجال مكافحة الإرهاب و التصدي لجرائم غسل الأموال، كما تم التأكيد على مزيد إحكام التنسيق وتعزيز القدرات و تطوير التقنيات المعتمدة في المجال لمزيد إحكام مراقبة مصادر تمويل الجماعات الإرهابية.
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|Quarts de Finale
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