زياد كريشان: من يتحدث عن تخطيط النهضة للانقلاب والارهاب وتسميم الرئيس مريض ومهووس ولازمو طبيب

Mardi 02 Juillet 2019



باب نات

- استنكر الثلاثاء 2 جويلية، الاعلامي زياد كريشان نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعض في علاقة بالأحداث الأخيرة و التي تتحدّث عن أن ما حصل من تخطيط حركة النهضة.وخلال حضوره المعتاد في برنامج ميدي شو على موزاييك قال كريشان "ثمة مثل تونسي يقلّك الى تحبّلو سقطلو والى تكرهو لقّطلو ومادام ثمة كره للنهضة فإن كل رواية وتخطيط شيطاني يولّي عندو مصداقية".وأوضح أن الرواية التي تقوم على نظرية المؤامرة تفيد بأن "الانقلاب بدأ بمرض رئيس البرلمان والنهضة حبّت تفك السلطة آما كان لازم فراغ في رئاسة الجمهورية ولكن ربما هذا موش كافي على هاكا جابت زوز عملية ارهابية على السريع هذا بالإضافة لوقوفها وراء تسميم محمد الناصر والباجي قائد السبسي".وعلّق زياد كريشان على هذه الرواية قائلا "الى عندو نظرية المؤامرة بالدرجة هذه مريض ومهووس لازمو يشوف طبيب".