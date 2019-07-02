Radio Babnet Tunisie On Air: Abdelwahab - Aman Yalil  

زياد كريشان: من يتحدث عن تخطيط النهضة للانقلاب والارهاب وتسميم الرئيس مريض ومهووس ولازمو طبيب

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - استنكر الثلاثاء 2 جويلية، الاعلامي زياد كريشان نظرية المؤامرة التي يؤمن بها البعض في علاقة بالأحداث الأخيرة و التي تتحدّث عن أن ما حصل من تخطيط حركة النهضة.
وخلال حضوره المعتاد في برنامج ميدي شو على موزاييك قال كريشان "ثمة مثل تونسي يقلّك الى تحبّلو سقطلو والى تكرهو لقّطلو ومادام ثمة كره للنهضة فإن كل رواية وتخطيط شيطاني يولّي عندو مصداقية".

وأوضح أن الرواية التي تقوم على نظرية المؤامرة تفيد بأن "الانقلاب بدأ بمرض رئيس البرلمان والنهضة حبّت تفك السلطة آما كان لازم فراغ في رئاسة الجمهورية ولكن ربما هذا موش كافي على هاكا جابت زوز عملية ارهابية على السريع هذا بالإضافة لوقوفها وراء تسميم محمد الناصر والباجي قائد السبسي".

وعلّق زياد كريشان على هذه الرواية قائلا "الى عندو نظرية المؤامرة بالدرجة هذه مريض ومهووس لازمو يشوف طبيب".



  
  
     
  
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3 de 3 commentaires pour l'article 185017

Falfoul  (Tunisia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 14h 29m |           
ايا باهي ... مالا هزو العماري اعملولو مفاتل على السخانة ...

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 13h 55m |           
ولازمو يدخل للرازي. على خاطر الشيء إلّي جاه قوي برشة. والمعنيين بالأمر هوما : لطفي العماري وميا القصوري ومريم بالقاضي

Mongi  (Tunisia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 13h 54m |           
ولازمو يدخل للرازي. على خاطر الشيء إلّي جاه قوي برشة. والمعنسسن بالأمر هوما : لطفي العماري وميا القصوري ومريم بالقاضي



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Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
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Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
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Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
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