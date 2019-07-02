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قابس: حركة جزئية في سلك المعتمدين

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
وات - تم مساء أمس الاثنين، الإعلان عن حركة جزئية في سلك المعتمدين بولاية قابس، تم بمقتضاها نقلة المعتمد بمركز ولاية قابس، محمد بن علي، إلى معتمدية الرقاب من ولاية سيدي بوزيد، ومعتمد قابس المدينة، رضا الرحيمي، إلى معتمدية الحرارية من ولاية تونس.

كما تمت في هذه الحركة نقلة معتمد دخيلة توجان، محمد الطرابلسي، إلى معتمدية قابس المدينة، وتعيين محسن الأشعل، في خطة معتمد بمعتمدية دخيلة توجان.


وقد سجلت ولاية قابس بهذه الحركة الجزئية في سلك المعتمدين شغورا على مستوى خطة معتمد مركز الولاية، إضافة إلى الشغور الحاصل على مستوى الكتابة العامة لولاية قابس منذ أواخر نوفمبر 2018 ، والذي تسبب في إشكاليات عديدة للعمل الإداري والتنموي بهذه الجهة.

  
  
     
  
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Special can 201
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    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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