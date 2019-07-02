الهادي الماكني يزور الأحياء الشعبية بولاية باجة

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - أدى الهادي الماكني، وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية صباح اليوم الثلاثاء 02 جويلية 2019 رفقة سليم التيساوي والي باجة زيارة عمل إلى منطقة سيدي نصير و توكابر و الشواشي من معتمدية مجاز الباب بحضور ممثلین عن مختلف الھیاكل المركزية والجھوية والمحلیة والمجتمع المدني.
ووفق بلاغ للوزارة, أكد الهادي الماكني بهذه المناسبة على أهمية الاستماع لمشاغل الجهة والبحث عن حلول للإشكاليات العالقة في انجاز المشاريع التنموية خاصة منها تطوير نسبة الربط بالشبكات العمومية للماء و الكهرباء و التطهير و الاتصالات و تعبيد و ترصيف الطرقات و شبكة التنوير العمومي اللازمة لإقامة المنشات الجماعية ، والتي سينقلها للسيد رئيس الحكومة.
وبخصوص مشاريع البنية التحتية، كشف الماكني تقدما هاما في الجهة بما يعادل 90 % منذ إنطلاق الأشغال بهذه الأحياء في سنة 2017 مشيرا الى ضرورة إكمال هذه المشاريع في اقرب الاجال بجودة عالية .
ووفق بلاغ للوزارة, أكد الهادي الماكني بهذه المناسبة على أهمية الاستماع لمشاغل الجهة والبحث عن حلول للإشكاليات العالقة في انجاز المشاريع التنموية خاصة منها تطوير نسبة الربط بالشبكات العمومية للماء و الكهرباء و التطهير و الاتصالات و تعبيد و ترصيف الطرقات و شبكة التنوير العمومي اللازمة لإقامة المنشات الجماعية ، والتي سينقلها للسيد رئيس الحكومة.
وبخصوص مشاريع البنية التحتية، كشف الماكني تقدما هاما في الجهة بما يعادل 90 % منذ إنطلاق الأشغال بهذه الأحياء في سنة 2017 مشيرا الى ضرورة إكمال هذه المشاريع في اقرب الاجال بجودة عالية .
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|Demi Finale
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Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة