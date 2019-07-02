Radio Babnet Tunisie On Air: Kadhem Essaher - Akrahoha  

النائب محمد الفريخة يوضح حول ''استهدافه من جواسيس من بلاروسيا قُبض عليهم في صفاقس''

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - رد النائب في البرلمان محمد الفريخة في تصريح لاذاعة شمس آف آم على ما يروج من أخبار مفادها بأنه المستهدف الرئيسي من الجاسوسين المشتبه فيهما اللذين تم القبض عليهم في صفاقس وذلك على خلفية نشاطاته في الاقمار الصناعية الخاصة بمؤسسته وشراكاته مع عديد الدول.
وقال محمد الفريخة إن الجهات الأمنية والقضائية هي المخول لها الخوض في الموضوع مشددا على أن له الثقة الكاملة في الامن الوطني.

وكان النائب عبد اللطيف المكي كتب في تدوينة أمس أنه لا صحة للأخبار حول استهداف النائب محمد الفريخة مضيفا أن المجموعة الأجنبية التي تم اعتقالها تشتغل في التحيل مثل التحيل في المكالمات الهاتفية ..



وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أفاد أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 "الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس".

وأوضح التركي في تصريح أدلى به يوم الاثنين ل (وات) أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.

  
  
     
  
cadre-89d039dc34c243c4ae109322a2286e63-2019-07-02 11:46:20






1 de 1 commentaires pour l'article 185008

Lechef  (Tunisia)  |Mardi 02 Juillet 2019 à 12h 19m |           
D'accord, Frikha est ingénieur de formation , polytechnicien et homme d'affaire, mais ces gens '' ech yzammourou bik ?''



Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الثلاثاء 02 جويلية 2019 | 28 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
34°
 38° % 20 :الرطــوبة
تونــس 26°
3.1 كم/س
 :الــرياح
الثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبت
38°-2639°-2840°-2837°-2541°-27
  • Avoirs en devises
    13024,9

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27301 DT        1$ =2,87443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562069665|185008 9196|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires