النائب محمد الفريخة يوضح حول ''استهدافه من جواسيس من بلاروسيا قُبض عليهم في صفاقس''

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - رد النائب في البرلمان محمد الفريخة في تصريح لاذاعة شمس آف آم على ما يروج من أخبار مفادها بأنه المستهدف الرئيسي من الجاسوسين المشتبه فيهما اللذين تم القبض عليهم في صفاقس وذلك على خلفية نشاطاته في الاقمار الصناعية الخاصة بمؤسسته وشراكاته مع عديد الدول.
وقال محمد الفريخة إن الجهات الأمنية والقضائية هي المخول لها الخوض في الموضوع مشددا على أن له الثقة الكاملة في الامن الوطني.
وكان النائب عبد اللطيف المكي كتب في تدوينة أمس أنه لا صحة للأخبار حول استهداف النائب محمد الفريخة مضيفا أن المجموعة الأجنبية التي تم اعتقالها تشتغل في التحيل مثل التحيل في المكالمات الهاتفية ..
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أفاد أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 "الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس".
وأوضح التركي في تصريح أدلى به يوم الاثنين ل (وات) أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.
وقال محمد الفريخة إن الجهات الأمنية والقضائية هي المخول لها الخوض في الموضوع مشددا على أن له الثقة الكاملة في الامن الوطني.
وكان النائب عبد اللطيف المكي كتب في تدوينة أمس أنه لا صحة للأخبار حول استهداف النائب محمد الفريخة مضيفا أن المجموعة الأجنبية التي تم اعتقالها تشتغل في التحيل مثل التحيل في المكالمات الهاتفية ..
وكان الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أفاد أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 "الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس".
وأوضح التركي في تصريح أدلى به يوم الاثنين ل (وات) أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.
1 de 1 commentaires pour l'article 185008
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
34°
|38°
|% 20
|:الرطــوبة
|تونــس
|26°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|السبت
|38°-26
|39°-28
|40°-28
|37°-25
|41°-27
Follow @babnet_Tunisie
(138 100) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
(100 016) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 560) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 80 103) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 76 672) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 880) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 68 878) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 776) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 845) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 642) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 382) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 540) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 666) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 465) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 453) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 071) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 443) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 245) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 166) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 662) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:lechef (Tunisia )
Sur: اخراج الممثلة نجوى ميلاد من مقر قناة الحوار التونسي بالقوة العامة