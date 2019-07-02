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إطلاق موقع إخباري تونسي مختص في الشأن البلدي

Mardi 02 Juillet 2019

Mardi 02 Juillet 2019
باب نات - أعلنت هيئة تحرير موقع "بلدية نيوز " رسميا عن إطلاق موقع إخباري تونسي جامع متخصص في الشأن البلدي.

"بلدية نيوز " مشروع إعلامي مستقل بعث على يد مجموعة من الصحفيين الشبان تفعيلا لدور الإعلام المتخصص في خدمة الشأن العام و يطمح لأن يكون صوت المواطن، والبلديات، والمجتمع المدني على حدّ السواء.


ويسعى القائمون على الموقع بحسب بلاغ اعلامي إلى تمكين المواطن من فضاء لنشر تشكياته وطرح مقترحاته ونفتح الباب أمام البلديات لتسليط الضوء على دورها في مختلف الجوانب الثقافية، الرياضية والمجتمعية ولطرح المشاكل التي تعترضها والنقائص التي تشكو منها ونُمكن المجتمع المدني من مزيد تفعيل دوره الرقابي.

ويسلط الموقع وفق نفس البلاغ الضوء على آليات تسيير البلديات ومدى تطبيق معايير الحوكمة والشفافية ونشر المعلومة للعموم ويكشف التجاوزات والخروقات أينما وجدت، ويثمن المُنجز ويدعمه.

ويضع على ذمة الزوار الاطلاع على مختلف مستجدات البلديات وأخبارها وأنشطتها اليومية ونعدكم بتوفير المادة الصحفية المتوازنة.



صفحة الفايسبوك : https://www.facebook.com/BaladiaNews

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Bénin - Cameroun
    17:00: Guinée-Bissau - Ghana
    20:00: Mauritanie - Tunisie
    20:00: Angola - Mali
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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