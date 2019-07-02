المندوب الجهوي للسياحة: الوجهة السياحية جربة جرجيس لم تسجل أية عملية إلغاء للحجوزات

Mardi 02 Juillet 2019



وات

- اكد المندوب الجهوي للسياحة بولاية مدنين هشام المحواشي ان الوجهة السياحية جربة جرجيس لم تسجل أية عملية إلغاء للحجوزات بعد العملية الإرهابية التي جدت نهاية الأسبوع بالعاصمة، واوضح ان نسبة الاشغال ببعض النزل وصلت الى 100 بالمائة على ان تشمل هذه النسبة كامل النزل في شهر جويلية وحتى شهر سبتمبر.واضاف في تصريح لمراسلة (وات) ان الموسم السياحي "انطلق مبكرا منذ بداية شهر جوان ليمتد حتى سبتمبر وأكتوبر، وهو في نسق تصاعدي مع إمكانية تواصل ذلك الى ما بعد شهر أكتوبر اذا توفر الربط الجوي"، واشار الى ان الموسم السياحي "تميز بإعادة فتح 5 وحدات سياحية، بطاقة ايواء جميلة بلغت 3000 سرير، وهو ما يوفر الف موطن شغل إضافي".واعتبر المحواشي ان الاحتياطات الامنية "تتواصل على نسقها في احترام المنظومة الامنية والتأمين الذاتي للنزل"، واشار الى ان "لجان مشتركة بين السياحة والأمن قامت بمسح شامل لتفقد منظومة التأمين الذاتي والتحسيس والتوعية من اجل التوقي من خطر الاٍرهاب والجريمة المنظمة".بر