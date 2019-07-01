تغير نتيجة امتحان الدورة الرئيسية لباكالوريا 2019 لتلميذين اثنين بمعهد المزونة بسيدي بوزيد بعد التفطن لخطأ في الأعداد

Lundi 01 Juillet 2019
وات - تفطن اليوم الاثنين تلميذان مترشحان للدورة الرئيسية لباكالوريا 2019 من المعهد الثانوي بالمزونة من ولاية سيدي بوزيد الى خطأ في اعداد الباكالوريا تم تصحيحه من طرف وزارة الاشراف وتمكينهما من اعدادهما الصحيحة.
ومكن تدارك هذا الخطأ من تغيير نتيجة التلميذ الأول من مؤجل لاجتياز امتحانات التدارك إلى ناجح من الدورة الرئيسية، والتلميذة الثانية من راسبة إلى مرشحة مؤجلة لاجتياز امتحانات التدارك، وفق ما بينه رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الحميد مسعدي.
وأوضح مسعدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن التلميذين المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا لسنة 2019 من معهد المزونة اكتشفا بعد التثبت من الاعداد المسندة لهما وجود خطأ، حيث اتضح أن إدارة معهد المزونة قامت بتدوين العدد النهائي لمادة التكنولوجيا عوض تدوين عدد الأشغال التطبيقية للمادة المذكورة وهو ما ادى الى تغيّر في النتائج.
وأضاف انه تم تصحيح الخطأ من طرف وزارة الاشراف وتم تمكين تلميذين من اعدادهما ونتائجهما الصحيحة.
ومكن تدارك هذا الخطأ من تغيير نتيجة التلميذ الأول من مؤجل لاجتياز امتحانات التدارك إلى ناجح من الدورة الرئيسية، والتلميذة الثانية من راسبة إلى مرشحة مؤجلة لاجتياز امتحانات التدارك، وفق ما بينه رئيس مصلحة التقييم والامتحانات بالمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد عبد الحميد مسعدي.
وأوضح مسعدي في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أن التلميذين المترشحين لاجتياز امتحانات الباكالوريا لسنة 2019 من معهد المزونة اكتشفا بعد التثبت من الاعداد المسندة لهما وجود خطأ، حيث اتضح أن إدارة معهد المزونة قامت بتدوين العدد النهائي لمادة التكنولوجيا عوض تدوين عدد الأشغال التطبيقية للمادة المذكورة وهو ما ادى الى تغيّر في النتائج.
وأضاف انه تم تصحيح الخطأ من طرف وزارة الاشراف وتم تمكين تلميذين من اعدادهما ونتائجهما الصحيحة.
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|6
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|G
|N
|P
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|2
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|Quarts de Finale
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Par:aruodg (Tunisia )
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