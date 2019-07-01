وزارة الداخلية تدعو الى الابلاغ عن عنصر ارهابي يدعى ايمن بن الحبيب السميري

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العنصرالإرهابي:"أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري" تونسي مولود في 19 مارس 1996، اسم الأم "حياة النفزاوي"، قاطن حي ابن خلدون تونس (صورة مرفقة).عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية:الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.الرقم: 71.335.000.الرقم: 193 الحرس وطني.الرقم: 197 الأمن الوطني.أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية.