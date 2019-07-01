وزارة الداخلية تدعو الى الابلاغ عن عنصر ارهابي يدعى ايمن بن الحبيب السميري

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - في إطار تعاون المواطنين مع الوحدات الأمنية وتوقيا من الأعمال الإرهابية، تدعو وزارة الداخلية إلى الابلاغ السريع والأكيد عن العنصرالإرهابي:
"أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري" تونسي مولود في 19 مارس 1996، اسم الأم "حياة النفزاوي"، قاطن حي ابن خلدون تونس (صورة مرفقة).
عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية:
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.
الرقم: 71.335.000.
الرقم: 193 الحرس وطني.
الرقم: 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية.
"أيمن بن الحبيب بن الخذيري السميري" تونسي مولود في 19 مارس 1996، اسم الأم "حياة النفزاوي"، قاطن حي ابن خلدون تونس (صورة مرفقة).
عند مشاهدته أو الحصول على أي معلومات تخصه المرغوب إعلام الوحدات الأمنية على الأرقام التالية:
الرقم الأخضر للوزارة: 80.10.11.11.
الرقم: 71.335.000.
الرقم: 193 الحرس وطني.
الرقم: 197 الأمن الوطني.
أو الاتصال بأقرب وحدة أمنية أوعسكرية.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
27°
|25°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-23
|36°-25
|38°-27
|41°-27
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 049) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 823) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 543) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 640) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 616) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 72 742) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 68 049) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 764) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 833) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 597) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 345) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 533) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 643) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 460) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 200) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 061) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 184) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 154) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 655) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:aruodg (Tunisia )
Sur: ''مصعنو العربة الثلاثية التونسية سترايك موتورز '' نتظرون موافقة السلطات للسماح بجولان هذه العربة المطلوبة محليا