الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق في واحة توزر القديمة تسبب في حرق جزئي ل78 من أصول النخيل

Lundi 01 Juillet 2019
وات - نجحت الحماية المدنية بتوزر عشية اليوم الاثنين في إخماد حريق نشب في واحة القرهمان بواحة توزر القديمة بعد التدخل باستعمال ثلاث شاحنات إطفاء، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.
وتمثلت خسائر الحريق في حرق جزئي ل 78 من أصول النخيل وحوالي 330 متر مربع من الأعشاب الجافة دون التعرف على أسباب الحريق، وفق ما صرح به ذات المصدر، مؤكدا تواصل عمليات تبريد الحريق الى حدود الساعة التاسعة ليلا.
وتمثلت خسائر الحريق في حرق جزئي ل 78 من أصول النخيل وحوالي 330 متر مربع من الأعشاب الجافة دون التعرف على أسباب الحريق، وفق ما صرح به ذات المصدر، مؤكدا تواصل عمليات تبريد الحريق الى حدود الساعة التاسعة ليلا.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- 22:41 واخيرا انطفأت نار الفتنة
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
27°
|25°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.1 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-23
|36°-25
|38°-27
|41°-27
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 049) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 823) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 543) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 640) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 74 616) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 72 742) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 68 049) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 764) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 833) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 597) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 345) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 533) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 643) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 460) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 200) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 061) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 328) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 184) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 154) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 655) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:aruodg (Tunisia )
Sur: ''مصعنو العربة الثلاثية التونسية سترايك موتورز '' نتظرون موافقة السلطات للسماح بجولان هذه العربة المطلوبة محليا