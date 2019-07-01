الحماية المدنية تتمكن من إخماد حريق في واحة توزر القديمة تسبب في حرق جزئي ل78 من أصول النخيل

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- نجحت الحماية المدنية بتوزر عشية اليوم الاثنين في إخماد حريق نشب في واحة القرهمان بواحة توزر القديمة بعد التدخل باستعمال ثلاث شاحنات إطفاء، وفق مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية.وتمثلت خسائر الحريق في حرق جزئي ل 78 من أصول النخيل وحوالي 330 متر مربع من الأعشاب الجافة دون التعرف على أسباب الحريق، وفق ما صرح به ذات المصدر، مؤكدا تواصل عمليات تبريد الحريق الى حدود الساعة التاسعة ليلا.