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إنقاذ 65 مهاجرا غير نظامي تم انقاذهم بالمياه الاقليمية ونقلهم نحو صفاقس

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - افاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ان 65 مهاجرا غير نظامي قد تم انقاذهم اليوم الاثنين بالمياه الاقليمية ونقلهم نحو ميناء صفاقس بعد ان تاهوا عرض البحر اثر رحلتهم التي انطلقت من احد الموانئ الليبية.

وأوضح عبد الكبير في هذا الصدد، ان هؤلاء المهاجرين ينحدرون من الصومال والسودان واريتريا، نقل 7 منهم نحو المستشفى بسبب حالتهم الصحية الصعبة نتيجة مكوثهم الطويل بالبحر.


  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal (0-3)
    20:00: Tanzanie - Algérie (0-3)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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