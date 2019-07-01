إنقاذ 65 مهاجرا غير نظامي تم انقاذهم بالمياه الاقليمية ونقلهم نحو صفاقس

Lundi 01 Juillet 2019



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- افاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الانسان مصطفى عبد الكبير ان 65 مهاجرا غير نظامي قد تم انقاذهم اليوم الاثنين بالمياه الاقليمية ونقلهم نحو ميناء صفاقس بعد ان تاهوا عرض البحر اثر رحلتهم التي انطلقت من احد الموانئ الليبية.وأوضح عبد الكبير في هذا الصدد، ان هؤلاء المهاجرين ينحدرون من الصومال والسودان واريتريا، نقل 7 منهم نحو المستشفى بسبب حالتهم الصحية الصعبة نتيجة مكوثهم الطويل بالبحر.