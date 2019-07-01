رئيس الدولة يغادر المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه

Lundi 01 Juillet 2019
وات - غادر رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، عشية اليوم الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.
وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته.
وكان رئيس الجمهورية قد نقل الخميس الماضي الى هذا المستشفى لتلقّي العلاج اللازم اثر تعرضه الى وعكة صحية استوجبت نقله الى المستشفى.
وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته.
وكان رئيس الجمهورية قد نقل الخميس الماضي الى هذا المستشفى لتلقّي العلاج اللازم اثر تعرضه الى وعكة صحية استوجبت نقله الى المستشفى.
5 de 5 commentaires pour l'article 184987
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|5
|6
|3
|2
|0
|1
|4
|3
|3
|1
|0
|2
|-4
|0
|3
|0
|0
|3
|-6
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|3
|1
|3
|1
|0
|2
|-1
|0
|3
|0
|0
|3
|-5
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
28°
|26°
|% 42
|:الرطــوبة
|تونــس
|21°
|
2.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|25°-21
|36°-24
|38°-27
|41°-27
|38°-26
Follow @babnet_Tunisie
(138 041) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 798) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 541) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 631) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 815) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 72 722) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 67 914) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 764) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 833) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 597) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 340) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 532) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 643) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 460) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 144) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 43 061) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 41 308) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 167) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 40 154) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 38 654) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:slimene (France )
Sur:لحظات مرعبة.. كيف أدارت النهضة معركتها مع الثورة المضادة؟