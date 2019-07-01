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رئيس الدولة يغادر المستشفى العسكري بعد تلقيه العلاج وتعافيه

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - غادر رئيس الدولة الباجي قايد السبسي، عشية اليوم الاثنين المستشفى العسكري بتونس، نحو مقر إقامته بقرطاج، وذلك بعد تلقّيه العلاج اللازم وتعافيه، وفق ما أعلنته رئاسة الجمهورية.

وأضافت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها أن رئيس الدولة يتقدم بخالص تقديره وامتنانه للفريق الطبي بالمستشفى العسكري وشكره لكل من سأل للاطمئنان على صحته.



وكان رئيس الجمهورية قد نقل الخميس الماضي الى هذا المستشفى لتلقّي العلاج اللازم اثر تعرضه الى وعكة صحية استوجبت نقله الى المستشفى.


  
  
     
  
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5 de 5 commentaires pour l'article 184987

Sarramba  (Tunisia)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 21h 37m |           
Le jour où on saura de quoi souffrait il nous serons véritablement en démocratie et en liberté !!!!!

Essoltan  (France)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 21h 30m |           
Monsieur le President ALHAMDULILLAH ALA SALAMA ...
Mais un staff de sept Médecins sans compter les Infirmières ça fait un peu trop ...

Tuttifrutti  (Singapore)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 21h 18m |           
الحمد لله على سلامتك سيدي الرئيس


MOUSALIM  (Tunisia)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 21h 11m |           
خبر ممتاز .الحمد لله على سلامة رئيس الجمهورية.ونتمنى له موفور الصحة والعافية والعودة
السريعة لنشاطه .واعلان فشل مخططات دعاة الفوضى .

BABANETTOO  (France)  |Lundi 01 Juillet 2019 à 20h 54m |           
Dieu Merci ...

Alhamd Lillah



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal (0-3)
    20:00: Tanzanie - Algérie (0-3)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 9 3 3 0 0 5
Senegal 6 3 2 0 1 4
Kenya 3 3 1 0 2 -4
Tanzanie 0 3 0 0 3 -6
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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