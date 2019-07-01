برنامج ''هنا تونس'' للإعلامي محمد اليوسفي يفوز بالجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون

Lundi 01 Juillet 2019
باب نات - تحصل البرنامج السياسي الحواري "هنا تونس" الذي يقدمه الاعلامي محمد اليوسفي على أمواج إذاعة ديوان اف ام على الجائزة الأولى في المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته 20 الذي اختتم مساء يوم أمس الأحد بتونس العاصمة.
وقد عبر اليوسفي عن سعادته بهذا التتويج الذي اعتبره ثمرة عمل دؤوب لكل فريق البرنامج ومختلف العاملين في الإذاعة الذي ما انفكت تحقق نجاحات وطنية وعربية تؤكد المستوى المهني الذي وصلت اليه رغم حداثة عهدها.
وقال محمد اليوسفي إن رمزية هذا التتويج العربي تتجاوز شخصه لتشمل جيلا جديدا من الصحفيين الشبان في إعلام ما بعد الثورة، مهديا اياه إلى روح زميله في إذاعة ديوان اف ام فكري بودية الذي وافته المنية في حادث مرور.
كما توجه بالشكر لإدارة إذاعة ديوان اف ام على دعمها له في هذه التجربة، مشددا على أن هذا التتويج العربي سيحمله مسؤولية أكبر من أجل مزيد كسب ثقة الجمهور والمساهمة في نجاحات أخرى للمؤسسة في المستقبل.
يذكر أن برنامج "هنا تونس" تحصل في سنة 2018 على لقب أفضل برنامج حواري سياسي يعنى بالشأن العام في تونس.
وقد عبر اليوسفي عن سعادته بهذا التتويج الذي اعتبره ثمرة عمل دؤوب لكل فريق البرنامج ومختلف العاملين في الإذاعة الذي ما انفكت تحقق نجاحات وطنية وعربية تؤكد المستوى المهني الذي وصلت اليه رغم حداثة عهدها.
وقال محمد اليوسفي إن رمزية هذا التتويج العربي تتجاوز شخصه لتشمل جيلا جديدا من الصحفيين الشبان في إعلام ما بعد الثورة، مهديا اياه إلى روح زميله في إذاعة ديوان اف ام فكري بودية الذي وافته المنية في حادث مرور.
كما توجه بالشكر لإدارة إذاعة ديوان اف ام على دعمها له في هذه التجربة، مشددا على أن هذا التتويج العربي سيحمله مسؤولية أكبر من أجل مزيد كسب ثقة الجمهور والمساهمة في نجاحات أخرى للمؤسسة في المستقبل.
يذكر أن برنامج "هنا تونس" تحصل في سنة 2018 على لقب أفضل برنامج حواري سياسي يعنى بالشأن العام في تونس.
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Par:slimene (France )
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