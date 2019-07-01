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سوسة: فتح تحقيق بخصوص ادعاء ممرضة ''اكتشاف انابيب مخصصة لاخذ عينات الدم منتهية الصلوحية'' يالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - اكد المدير الجهوي للصحة بسوسة بوجمعة الفوراتي ان مصالح ادارته فتحت منذ 30 ماي 2019 تحقيقا طبيا وشبه طبي بخصوص اكتشاف انابيب مخصصة لأخذ عينات الدم منتهية الصلوحية بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى وذلك اثر ورود مراسلة بتاريخ اليوم السابق من مدير المستشفى المذكور مرفوقة برسالة مكتوبة بخط يد احدى الممرضات العاملات بالمستشفى وذلك لمعرفة عدد الأنابيب والمزودين الذين تم الاقتناء منهم وأضاف بوجمعة الفوراتي في تصريح لمراسل "وات" بسوسة ان الإدارة الجهوية للصحة بسوسة قامت اثر ذلك بتوجيه نتائج تحقيقها الى التفقدية الطبية والموازية للطبية بوزارة الصحة.

كما اكد ان هذه الانابيب لا تشكل خطرا على صحة الانسان باعتبار أنه في صورة استعمالها فإن الدم يتجمد فيها قبل تحليله وبالتالي يتعذر القيام بعملية التحليل وتصبح العملية مضيعة للوقت مشيرا الى ان مخابر التحاليل الطبية لم تؤكد بتاتا تجمد عينات الدم او فسادها.


وأفاد ان الممرضة صاحبة الرسالة بادرت بإبلاغ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بما ادعته انه شبهة فساد وتعمد المسؤولين بالمستشفى المحلي بالقلعة الصغرى استعمال انابيب منتهية الصلوحية مؤكدا انه تم اشعار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بكل حيثيات الموضوع واعلامها ان هذه الممرضة تقدمت بطلب نقلة لم يتم البت فيها الى حد الان.

  
  
     
  
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RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 9 3 3 0 0 3
Cote d'ivoire 6 3 2 0 1 3
Afrique du Sud 1 3 1 0 2 -1
Namibie 0 3 0 0 3 -5
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
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