Radio Babnet Tunisie On Air: Maher Attar - Igri Ya Moug  

الجميعة التونسية للأولياء والتلاميذ تدعو الى ارساء سياسة تربوية عادلة ترتكز على التمييز الايجابي بين الجهات

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - دعت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ، الى ارساء سياسة تربوية عادلة ترتكز على التمييز الايجابي من أجل الحد من الفوارق في التعليم العمومي بين الجهات والفئات الاجتماعية.
واعتبرت في بيان تلقت (وات) اليوم الاثنين نسخة منه، في قراءتها لنتائج الدورة الرئيسية لامتحان الباكالوريا لسنة 2019 أن التعليم يتفاعل في بدرجة عالية مع الوضع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي في الجهات بالاضافة الى تفاعله مع المستوى الاجتماعي للعائلات مؤكدة، ضرورة الإسراع بوضع إستراتيجية فعلية ومسؤولة تهدف الى رتق الهوة في التعليم العمومي.

وأشارت الى أن تحسن النسبة العامة للنجاح في الدورة الرئيسية المقدرة ب 9ر31 بالمائة خلال الدورة الرئيسية للباكالوريا الحالية مقابل 9ر30 يدل على التزام العائلات التونسية الدائم بتعهّد المسار الدراسي لأبنائها وبناتها، معتبرة، أن الدروس الخصوصية لعبت دورا هاما في بلوغ هذه النتائج.

وأوضحت، أنه من الضروري تناول ظاهرة ارتفاع عدد التلاميذ في المعاهد الخاصة التي تستقطب تلميذا واحدا على كل 5 تلاميذ ينتمون الى المعاهد العمومية، مشيرة، الى أن معاهد القطاع الخاص عادة ما تستقطب التلاميذ الراغبين في اتمام دراستهم من غير المسموح لهم بمواصلة دراساتهم في المعاهد العمومية.
ووصفت واقع المنظومة التربوية بالمرير" في ظل الفوارق المسجلة بين جهات البلاد إذ أن معدل نسب النجاح لامتحان الباكالوريا في الشريط الساحلي تجاوز ال40 بالمائة بالنسبة لولايات صفاقس والمنستير وكذلك أريانة في حين لم يتجاوز نسبة 25 بالمائة في ولايات القصرين وسليانة وقفصة والقيروان وجندوبة وتوزر وتطاوين وقبلي.

  
  
     
  
cadre-c97c76c4f4dff06811f895d55611a67c-2019-07-01 18:45:23






0 de 0 commentaires pour l'article 184979



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc (0-1)
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 01 جويلية 2019 | 27 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
32°
 31° % 22 :الرطــوبة
تونــس 23°
3.6 كم/س
 :الــرياح
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
31°-2336°-2538°-2741°-2840°-28
  • Avoirs en devises
    13024,9

  • (1 juill)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27301 DT        1$ =2,87443 DT
  • Solde Compte du Trésor   (1 juill)   233,6 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1562003783|184979 123|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires