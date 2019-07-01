وزير الفلاحة: تجميع نحو 7 ملايين قنطارا من الحبوب الى حد الان

Lundi 01 Juillet 2019



وات

- أكّد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الاثنين باريانة، " انه تم، حتى الآن، تجميع نحو 7 ملايين قنطار من الحبوب".وبيّن الطيب أنّ مختلف ولايات الجمهورية تشهد تواصل عمليّات جمع ونقل الحبوب من مراكز التّجميع المقدّر عددها بـ175 مركزا في اتجاه الخزانات التابعة لديوان الحبوب مشيرا الى أنّ "صابة الحبوب هذه السنة استثنائية رغم وجود صعوبات في نقلها برّا ".وقال وزير الفلاحة في تصريح لمراسلة "وات" على هامش اشرافه، بدار الثّقافة قلعة الاندلس، على فعاليات التظاهرة التحسيسية "احميني" المتعلقة بمنظومة التغطية الاجتماعية للعملة الموسميين والمتنقلين في القطاع الفلاحي والمنتمين للوسط الريفي ان العمل جار من اجل "تذليل كافة الصعوبات المتعلقة بالنقل البري للحبوب من خلال التنسيق مع وزارة الداخلية للترخيص لشركات النقل بحمولة زائدة عن العادة لنقل الحبوب الى جانب تخصيص 60 قاطرة بسعة 500 طن لكل قاطرة لنقل الحبوب عبر شبكة السكك الحديدية الى جانب الاستعانة بشاحنات تابعة للجيش الوطني لمعاضدة مجهود نقل الحبوب حسب الحاجيات".وقد استمع الوزير قبل ذلك إلى مشاغل عدد من العاملات الفلاحيات بقلعة الاندلس، والتي تعلقت، خاصة، بالتغطية الاجتماعية والتأمين على الحوادث.وقدم الطيب في هذا الصدد منظومة "احميني" للتغطية الاجتماعية التي اقرتها الدولة لفائدة العاملات في القطاع الفلاحي، بهدف الانتفاع بالتغطية الصحية وجراية التقاعد ونظام جبر الاضرار الناجمة عن حوادث الشغل وذلك مقابل اشتراكات شهرية لا تتعدى 200ر18 دينارا يتم تسديدها بصفة مرنة باعتماد الهاتف الجوال.