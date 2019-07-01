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''مصعنو العربة الثلاثية التونسية سترايك موتورز '' نتظرون موافقة السلطات للسماح بجولان هذه العربة المطلوبة محليا

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - قال مدير شركة "سترايك موتورز"، محمد بن محمود، الذي قام بتصنيع عربة تونسية ثلاثية العجلات ذات حمولة أمامية (صندوق امامي للحمولة)، إنه ينتظر موافقة السلطات للحصول على شهادة الفحص الفني التي تتيح لهذه العربة الجولان في الطرقات التونسية.

وأوضح بن محمود في تصريح لـ (وات)، الاثنين، أن هذه العربة الموجهة أساسا لخدمة عدة قطاعات من بينها الباعة المتجولين ومسدي خدمات التوزيع، قادرة على نقل حمولة تزن 300 كلغ مع استهلاك محدود للوقود يقارب 3 لترات لكل 100 كلم.
وأضاف ان شركة "سترايك موتوز " عملت على امتداد 4 سنوات على تطوير النموذج الأولي لهذه العربة الذي سيدخل الى السوق التونسية خلال شهر أكتوبر المقبل اذا ما تم السماح بجولانها في تونس.


وتخطط "سترايك موتورز" لطرح نموذج يعمل بالطاقة الكهربائية الى جانب النموذج العامل بالوقود، علما وأن الشركة تلقت الى حد الآن طلبيات لتوفير 240 عربة.

ويناهز سعر هذه العربة في السوق التونسية زهاء 5,5 الف دينار وتوفر الشركة خيار تعديل الصندوق اذا رغب الحريف في ذلك.
يشار الى ان المواد الأولية المستخدمة تونسية بالكامل، وفق ما صرح به المتحدث.

وقال بن محمود " إنّ أصحاب المشاريع الصغرى يمكنهم الحصول على هذه العربة من خلال عمليات التقسيط التي تتيحها عديد البنوك في تونس ". واطلع وزير النقل هشام بن محمد على النموذج الأولي لعربة "سترايك موتورز "، خلال لقاء جمعه بمدير شركة "سترايك موتورز" محمد بن محمود وخبيرة التسويق شيماء بن محمود وفق بلاغ اصدرته وزارة النقل عقب اللقاء.
وأكد بن أحمد، حرص الحكومة على تشجيع المصنعين والمخترعين الشبان موصيا بضرورة تذليل العراقيل الإدارية التي قد تعترضهم .

  
  
     
  
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Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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