انتخاب حبيب بالحاج قويدر رئيسا جديدا للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

Lundi 01 Juillet 2019
وات - انتخب مدير عام البنك الوطني الفلاحي، حبيب بالحاج القويدر، رئيسا جديدا للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، حسب ما أعلنت عنه الجمعية في بلاغ لها الاثنين.
وتم انتخاب الرئيس الجديد للجمعية خلال جلسة عادية عامة عقدتها الجمعية، الاثنين 01 جويلية 2019 ليخلف أحمد الكرم، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة المديرية لبنك الامان.
وتم انتخاب الرئيس الجديد للجمعية خلال جلسة عادية عامة عقدتها الجمعية، الاثنين 01 جويلية 2019 ليخلف أحمد الكرم، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة المديرية لبنك الامان.
|
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|9
|3
|3
|0
|0
|7
|4
|3
|1
|1
|1
|0
|3
|3
|1
|0
|2
|0
|1
|3
|0
|1
|2
|-7
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|7
|3
|2
|1
|0
|3
|6
|3
|2
|0
|1
|0
|4
|3
|1
|1
|1
|1
|0
|3
|0
|0
|3
|-4
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|3
|3
|2
|1
|0
|1
|1
|3
|2
|1
|0
|1
|-1
|0
|2
|0
|0
|2
|-3
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|6
|2
|2
|0
|0
|2
|3
|2
|1
|0
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|0
|2
|-2
|Groupe E
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-3
|Groupe F
|Pts
|J
|G
|N
|P
|DB
|4
|2
|1
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|2
|2
|0
|2
|0
|0
|1
|2
|0
|1
|1
|-2
|Quarts de Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|Demi Finale
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
En continu
- Hier 23:42 طوبالشوت
|العشاء
|المغرب
|العصر
|الظهر
|الشروق
|الفجر
|21:09
|19:44
|16:15
|12:30
|05:03
|03:08
|
32°
|31°
|% 22
|:الرطــوبة
|تونــس
|23°
|
3.6 كم/س
|:الــرياح
|الاثنين
|الثلاثاء
|الأربعاء
|الخميس
|الجمعة
|31°-23
|36°-25
|38°-27
|41°-28
|40°-28
Follow @babnet_Tunisie
(138 029) سمير الوافي يعلق على خبر شراء سامي
( 99 758) وسيم ميغالو كوميدي برتبة صباب
( 90 538) قرار الCAF يكشف سذاجة برامجنا الري
( 76 622) عمليتان إرهابيتان وسط العاصمة تسفر
( 72 656) الممثلة مريم بن شعبان تثير الجدل ب
( 67 896) تفاصيل هروب الأميرة هيا من زوجها
( 67 575) 10 سنوات سجنا مع النفاذ العاجل وخ
( 66 756) عيدكــم مبــروك, سنين دايمـــة وكل
( 55 831) قيس بن حليمة لعماد بن حليمة: عشت
( 54 590) سرقة ''coffre fort'' الفنانة أساور
( 50 325) زلزال يضرب النهضة..عمليات تمرد واس
( 46 519) حافظ قايد السبسي يؤكد أن الوضع ال
( 45 636) بسبب انتقاده للسّيسي، مريم بالقاضي
( 43 458) موقع إرم نيوز الإماراتي وفق مصدر م
( 43 054) الاتحاد الجهوي للشغل بتطاوين يرد ع
( 43 021) لغز محيّر في أزمة الرئيس اسمه ''فر
( 41 279) بوبكّر بن عكاشة يتوعّد سامي الفهري
( 40 146) سفارة المملكة العربية السعودية بتو
( 40 125) الغنوشي يتوجه الى الشعب التونسي بخ
( 38 648) قتيل و7 جرحى في هجوم استهدف مطار أ
Par:karimyousef (France )
Sur:ايها الاعلامي التونسي، هكذا تخرج من مستنقع إعلام العار؟