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انتخاب حبيب بالحاج قويدر رئيسا جديدا للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - انتخب مدير عام البنك الوطني الفلاحي، حبيب بالحاج القويدر، رئيسا جديدا للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية، حسب ما أعلنت عنه الجمعية في بلاغ لها الاثنين.

وتم انتخاب الرئيس الجديد للجمعية خلال جلسة عادية عامة عقدتها الجمعية، الاثنين 01 جويلية 2019 ليخلف أحمد الكرم، الذي يشغل منصب رئيس الهيئة المديرية لبنك الامان.


  
  
     
  
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Special can 201
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    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire (1-4)
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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