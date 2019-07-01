سليم الفرياني يشرف على توقيع 6 رخص استكشاف جديدة

Lundi 01 Juillet 2019



باب نات

- أشرف وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة سليم الفرياني الجمعة 28 جوان 2019 بمقر الوزارة، على موكب توقيع 6 اتفاقيات لإسناد 6 رخص استكشاف جديدة (حزوة و واحة و صواف و ماتلين و تسكرايا و كف عباد) و ذلك بحضور الرئيس المدير العام للمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية "إيتاب" محمد علي خليل وإطارات الإدارة العامة للمحروقات إضافة إلى ممثلين عن الشركات الأجنبية الناشطة في مجال المحروقات.وأكد سليم الفرياني على أهمية هذا الحدث الذي يندرج ضمن السياسة الطاقية المستقبلية باعتبار تنامي الطلب مقابل محدودية الموارد الطاقية الأولية.وبين سليم الفرياني أن هذه السنة ستكون الأولى منذ سنة 2010 التي ستعرف ارتفاعا في عدد رخص البحث والاستكشاف التي تقلصت على مدى 8 سنوات، من 52 رخصة إلى 21 رخصة و ذلك نتيجة انتهاء عقود تعاقد قديمة وعدم اسناد رخص جديدة.وثمن الوزير الجهود الرامية إلى تشجيع الاستثمار في قطاع المحروقات سيما و أن الحكومة حريصة على التسويق لتونس كمركز للاستثمار في الطاقة.تجدر الإشارة أن هذه الرخص تتوزع في ولايات الشمال و الوسط و الجنوب.وتم إسناد رخصتي استكشاف "حزوة" و "واحة" لفائدة الشركة الامريكية « Hunt Overseas Oil Compagny » بولايتي توزر و قبلي و ذلك في إطار عقد مقاسمة إنتاج مع مؤسسة "إيتاب".وتتمتع الشركة البريطانية « Upland Ressources Limited » برخصة استكشاف "صواف" الواقعة بالوسط التونسي في إطار عقد شراكة مع "إيتاب"وتتمتع الشركة النرويجية« Panoceanic Energy Limited » بثلاث رخص استكشاف تهم "ماتلين" و "تسكرايا" و "كف عباد" الواقعين بولاية بنزرت في إطار عقد مقاسمة إنتاج مع "إيتاب".وتقدر الكلفة الجملية لأشغال الاستكشاف« permis de prospection » بحوالي 13 مليون دولار ومن المتوقع أن تبلغ هذه الكلفة حوالي 131.5 مليون دولار في حالة تحويل هذه الرخص إلى رخص بحث. « permis de recherche »