الاستثمارات الخارجية تصل الى حدود 9ر1010 مليوم دينار نهاية ماي 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - ارتفعت نسق تدفق الاستثمارات الخارجية خلال ال5 اشهر الاولى لسنة 2019 بـــ4ر10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2018 لتبلغ 9ر1010 مليون دينار في نهاية شهر ماي 2019 حسب آخر احصاء نشرته وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية.
وباحتسابه بالدينار التونسي يسجل هذا التدفق ارتفاعا مع فرضية ان يسجل انخفاضا باحتساب العملة الصعبة، وقد اختارت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية عدم نشر المقابل بالاورو كالعادة باعتبار تواصل انزلاق الدينار مقارنة مع أهم العملات الاجنبية.
ويتوزع هذا التدفق الى 9ر1001 مليون دينار للاستثمارات الخارجية المباشرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 8ر12 بالمائة و9 مليون دينار بالنسبة الى المحفظة الاستثمارية التي سجلت بانخفاضا بنسبة 5ر66 بالمائة .
وشهد التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات تحسنا طفيفا في القطاع الطاقي بنسبة 2ر3 بالمائة (4ر449 م د) وفي القطاع الصناعي بنسبة 4ر49 بالمائة (8ر478 م د)، بينما تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 3ر45 بالمائة (4ر69 م د) وفي المجال الفلاحي بنسبة 7ر26 بالمائة (3ر4 م د).
وباحتسابه بالدينار التونسي يسجل هذا التدفق ارتفاعا مع فرضية ان يسجل انخفاضا باحتساب العملة الصعبة، وقد اختارت وكالة النهوض بالاستثمارات الخارجية عدم نشر المقابل بالاورو كالعادة باعتبار تواصل انزلاق الدينار مقارنة مع أهم العملات الاجنبية.
ويتوزع هذا التدفق الى 9ر1001 مليون دينار للاستثمارات الخارجية المباشرة بتسجيل ارتفاع بنسبة 8ر12 بالمائة و9 مليون دينار بالنسبة الى المحفظة الاستثمارية التي سجلت بانخفاضا بنسبة 5ر66 بالمائة .
وشهد التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات تحسنا طفيفا في القطاع الطاقي بنسبة 2ر3 بالمائة (4ر449 م د) وفي القطاع الصناعي بنسبة 4ر49 بالمائة (8ر478 م د)، بينما تراجعت الاستثمارات في قطاع الخدمات بنسبة 3ر45 بالمائة (4ر69 م د) وفي المجال الفلاحي بنسبة 7ر26 بالمائة (3ر4 م د).
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|N
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|1
|0
|3
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|G
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|2
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|Quarts de Finale
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|Demi Finale
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Par:cartaginois2011 ( )
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