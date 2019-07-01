Lundi 01 Juillet 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 "الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس".
وأوضح التركي في تصريح أدلى به اليوم الاثنين لمراسل (وات) بصفاقس أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.
وقال التركي إن الأبحاث جارية مع المحتفظ بهما في انتظار إحالتهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 .
وأوضح التركي في تصريح أدلى به اليوم الاثنين لمراسل (وات) بصفاقس أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.
وقال التركي إن الأبحاث جارية مع المحتفظ بهما في انتظار إحالتهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 .
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Par:cartaginois2011 ( )
Sur: صفاقس: الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا من أجل شبهة تجسس