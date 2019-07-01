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صفاقس: الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا من أجل شبهة تجسس

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - أفاد الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس ومساعد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف فيها القاضي مراد التركي أنه تم الجمعة الفارط بقرار من وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 "الاحتفاظ بمواطنين اثنين من بلاروسيا على خلفية وجود شبهة تجسس".

وأوضح التركي في تصريح أدلى به اليوم الاثنين لمراسل (وات) بصفاقس أنه "تم حجز جوازات سفر ومعدات أخرى" لم يحددها "لأسباب أمنية"، وفق تعبيره.


وقال التركي إن الأبحاث جارية مع المحتفظ بهما في انتظار إحالتهما على النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية صفاقس 1 .

  
  
     
  
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1 de 1 commentaires pour l'article 184945

Cartaginois2011  ()  |Lundi 01 Juillet 2019 à 12h 49m |           
اهم شيء معرفة من يتعامل معهم من الداخل والخارج، وتسليط أشد العقوبة على الجميع،وإعلام الشعب لاحقا بكل التفاصيل...وعلى السلطة التنفيذية أخذ التدابير اللازمة...هكذا يمكن ان نحمي بلادنا



Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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