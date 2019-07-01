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الإعلان عن تشكل كتلة جديدة بالبرلمان باسم كتلة الجبهة الشعبية

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - أعلن النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب، عبد الفتاح مورو، صباح اليوم الاثنين، في مستهل جلسة عامة مخصصة لطرح أسئلة شفاهية، عن تشكل كتلة جديدة بالبرلمان باسم كتلة الجبهة الشعبية يرأسها النائب هيكل بالقاسم وتتكون من 9 نواب من المستقيلين من كتلة الجبهة الشعبية المنحلة في شهر ماي الماضي.

ويذكر أن كتلة ائتلاف الجبهة الشعبية، التي كانت تتكون من 15 نائبا، استقال منها 9 نواب يوم 28 ماي الماضي وأصبحت بذلك منحلة.
وتقدم النواب المستقيلون يوم 12 جوان المنقضي بطلب رسمي إلى مكتب البرلمان لتكوين كتلة برلمانية جديدة تحمل الإسم ذاته لكتلة "الجبهة الشعبية".


ويشار إلى أن أعضاء الكتلة الجديدة هم النواب، زياد الأخضر ومنجي الرحوي وأيمن علوي وهيكل بن بلقاسم ونزار عمامي وفتحي الشامخي وعبد المؤمن بالعانس وشفيق العيادي ومراد الحمايدي.

ويشار إلى أنه حسب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب فإن تكوين كتلة برلمانية يتطلب وجود 7 نواب على الأقل.

  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Afrique du Sud - Maroc
    17:00: Namibie - Côte d'Ivoire
    20:00: Kenya - Sénégal
    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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