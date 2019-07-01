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جندوبة: اصطدام قطار بشاحنة بوادي مليز يخلف ثلاثة قتلى ووكيل الجمهورية بجندوبة يأذن بفتح تحقيق في وفاة مسترابة

Lundi 01 Juillet 2019

Lundi 01 Juillet 2019
وات - إذن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بجندوبة بفتح تحقيق في وفاة بعد معاينة وفاة ثلاثة أشخاص بسبب اصطدام قطار عشية يوم الأحد بشاحنة بمعتمدية وادي مليز من ولاية جندوبة وفق ما أكده وكيل الجمهورية الاسعد الرابعي لمراسل وكالة تونس أفريقيا للأنباء.

واضاف ذات المصدر أن الأبحاث الأولية لم تبين بعد المتسبب في الحادث وهو ما دفع ممثل النيابة العمومية إلى الأذن بفتح تحقيق واحالة الملف على قاضي التحقيق الأول بذات المحكمة للوقوف على ملابسات الوفاة التي وصفها بالمسترابة لاسيما وأن مكان الحادث مكشوف من كل الجوانب.
وحسب مصدر أمني فإن الضحايا الثلاث تتراوح اعمارهم بين 20 و30 سنة وينتمون إلى نفس العائلة.


  
  
     
  
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    20:00: Tanzanie - Algérie
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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