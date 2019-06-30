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الغنوشي :لو خسر حزب إسلامي بلدية في الهونولولو لبشّر البعض في تونس بخسارة النهضة في الإنتخابات

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "مع سماح مفتاح " الذي بث على قناة حنبعل ،قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن البعض في تونس يحاولون تعميم كره حركة النهضة على كل الأحزاب الإسلامية في العالم ،منتقدا ظاهرة "الشماتة " حيث هلل البعض لخسارة حزب العدالة و التنمية لبلدية اسطنبول في تركيا ،كما اعتبر الغنوشي أن خسارة الحزب الحاكم في تركيا لبلدية اسطنبول وثقلها السياسي هي رسالة للعالم بأن تركيا ديمقراطية و اردف الغنوشي ساخرا بأنه و لو خسر حزب إسلامي بلدية في الهونولولو لبشر البعض بخسارة النهضة في الإنتخابات...





  
  
     
  
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Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria (2-0)
    17:00: Burundi - Guinée (0-2)
    20:00: Ouganda - Egypte (0-2)
    20:00: Zimbabwe - RD Congo (0-4)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
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Demi Finale
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