الغنوشي :لو خسر حزب إسلامي بلدية في الهونولولو لبشّر البعض في تونس بخسارة النهضة في الإنتخابات

Dimanche 30 Juin 2019
باب نات - طارق عمراني - خلال حضوره في برنامج "مع سماح مفتاح " الذي بث على قناة حنبعل ،قال رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي إن البعض في تونس يحاولون تعميم كره حركة النهضة على كل الأحزاب الإسلامية في العالم ،منتقدا ظاهرة "الشماتة " حيث هلل البعض لخسارة حزب العدالة و التنمية لبلدية اسطنبول في تركيا ،كما اعتبر الغنوشي أن خسارة الحزب الحاكم في تركيا لبلدية اسطنبول وثقلها السياسي هي رسالة للعالم بأن تركيا ديمقراطية و اردف الغنوشي ساخرا بأنه و لو خسر حزب إسلامي بلدية في الهونولولو لبشر البعض بخسارة النهضة في الإنتخابات...
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Par:essoltan (France )
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