تحيا تونس: تعيين مصطفى بن أحمد نائبا لرئيس الهيئة السياسية

Dimanche 30 Juin 2019



تم اليوم الأحد في اجتماع الهيئة السياسية لحركة تحيا تونس تعيين رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد نائبا لرئيس الهيئة السياسية للحزب.وأكد مصطفى بن أحمد بعد الاجتماع أنه يتمنى الصحة لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وعودته سريعا لتولي مهامه على رأس الدولة.وأضاف بن أحمد في تصريح لإذاعة شمس آف آم، أن رئيس الدولة يعتبر مرجعهم ويمثل رمزا لوحدة كل التونسيين.