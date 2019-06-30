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الطبوبي يطمئن بالمستشفى العسكري بالعاصمة على صحة رئيس الجمهورية

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - عاد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي عشية يوم السبت بالمستشفى العسكري بالعاصمة رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي للاطمئنان على صحته وفق بلاغ صادر عن المنظمة الشغيلة.

وعبر الطبوبي عن تمنياته بالشفاء لرئيس الجمهورية الذي شهدت حالته الصحية تحسنا بعد اصابته بوعكة صحية حادة يوم الخميس الفارط.


وأشار الاتحاد، إلى أن أمينه العام التقى خلال هذه الزيارة رئيس مجلس الشعب محمد الناصر الذي كان يعود رئيس الجمهورية أيضا.

يذكر أن الناطقة باسم رئاسة الجمهورية سعيدة قراش، كانت أفادت أمس الجمعة ، أن الحالة الصحية لرئيس الدولة الباجي قايد السبسي في تحسن ملحوظ.

وأضافت في تصريح سابق لـ(وات)، أن رئيس الجمهورية أجرى أول أمس اتصالا هاتفيا مع وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي واطمأن على الوضع العام بالبلاد.

وكانت رئاسة الجمهورية، أفادت يوم الخميس الفارط، بأن الحالة الصحية لرئيس الجمهورية، "في استقرار وأنه يخضع للفحوصات اللازمة"، بعد أن تم نقله في صباح نفس اليوم إلى المستشفى العسكري بالعاصمة لتلقي العلاج اللازم بعد تعرضه لوعكة صحية وصفت ب" الحادة".

  
  
     
  
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Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
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Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
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Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
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