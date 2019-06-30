نفوق الأسماك واحمرار سواحل سيدي منصور بصفاقس نتيجة نمو استثنائي للطحالب المجهرية

Dimanche 30 Juin 2019



باب نات

- أوضحت وزارة الشؤون المحلية والبيئة، في بلاغ لها أن النتائج الأولية للمعاينات التي أجراها المعهد الوطني لعلوم وتكنولوجيا البحار التابع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عن نمو استثنائي للطحالب المجهرية (Algues marines microscopiques) وهي ظاهرة تتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وينجم عنها تقلص هام في نسبة الأكسيجين بالماء (anoxie) وهو ما يمكن أن يصاحبه نفوق الأسماك وانبعاث الروائح الكريهة.وفي هذا الإطار تولت المصالح الجهوية للوزارة والهياكل الراجعة لها بالنظر القيام بالمعاينات الميدانية وأخذ عينات للقيام بالتحاليل الضرورية.ويبقى الموضوع وفق تفس البلاغ محل متابعة مستمرة بالتنسيق مع كل الهياكل المعنية وخاصة وزارة الفلاحة والصحة لتقييم الوضع والوقوف عن كل مستجد.