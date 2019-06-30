قبلي: فشل الجلسة الصلحية مع ممثل وزارة الصحة ومقاطعة المجلس الجهوي للصحة بمقر الوزارة في العاصمة

Dimanche 30 Juin 2019
وات - قرر الاتحاد الجهوي للشغل بقبلي مقاطعة المجلس الجهوي للصحة المزمع عقده يوم غد الاثنين بمقر وزارة الصحة، وفق ما اكده، اليوم الاحد، لمراسل (وات) بالجهة، الكاتب العام المساعد بالاتحاد الجهوي المكلف بالوظيفة العمومية، عبد الجليل بوعزة.
وأفاد بوعزة أن الجلسة الصلحية التي انتظمت مساء امس السبت بمقر الولاية بحضور ممثل عن وزارة الصحة، وممثلين عن النقابة الاساسية لاعوان الصحة والنقابة الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، وعن الاتحاد الجهوي للشغل، لم تسفر عن التوصل الى حلول تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع الصحي بالجهة، وفق قوله.
وأعلن المسؤول النقابي التمسك بإضراب أعوان الصحة، وإضراب الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة المقرر ليوم 4 جويلية المقبل، وذلك بسبب "استخفاف وزارة الاشراف بالمطالب المقدمة اليها وتجاهل هموم اهالي الجهة، ومطالب العاملين في القطاع الصحي، وخاصة منها دعم القطاع باطباء الاختصاص والاعوان والعملة ودعم البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتجهيزها"، بحسب تأكيده.
حمد
وأفاد بوعزة أن الجلسة الصلحية التي انتظمت مساء امس السبت بمقر الولاية بحضور ممثل عن وزارة الصحة، وممثلين عن النقابة الاساسية لاعوان الصحة والنقابة الاساسية للاطباء واطباء الاسنان والصيادلة، وعن الاتحاد الجهوي للشغل، لم تسفر عن التوصل الى حلول تستجيب لانتظارات العاملين بالقطاع الصحي بالجهة، وفق قوله.
وأعلن المسؤول النقابي التمسك بإضراب أعوان الصحة، وإضراب الاطباء واطباء الاسنان والصيادلة المقرر ليوم 4 جويلية المقبل، وذلك بسبب "استخفاف وزارة الاشراف بالمطالب المقدمة اليها وتجاهل هموم اهالي الجهة، ومطالب العاملين في القطاع الصحي، وخاصة منها دعم القطاع باطباء الاختصاص والاعوان والعملة ودعم البنية التحتية للمؤسسات الصحية وتجهيزها"، بحسب تأكيده.
حمد
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Par:cartaginois2011 (Tunisia )
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