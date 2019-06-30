Radio Babnet Tunisie On Air: Vivaldi - .......  

توزر: تسجيل نسبة نجاح عامة في امتحان الباكالوريا قدرت ب12ر22 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019

Dimanche 30 Juin 2019
وات - بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا بولاية توزر في دورة جوان 2019، 22,12 بالمائة بين المعاهد العمومية والخاصة، وتأجل الى دورة المراقبة 522 تلميذا أي بنسبة 35,04 بالمائة من مجموع التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان والمقدر ب1501 تلميذ في كامل الولاية، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتربية نعمة المازني مراسلة (وات) .

وسجلت أعلى نسب النجاح في شعبة الرياضيات ب53,33 بالمائة، واحتلت شعبة العلوم التجريبية المرتبة الثانية في نسبة النجاح ب31,82 بالمائة، ثم علوم التقنية في المركز الثالث ب27,79 بالمائة.
وبينت المندوبة في ذات السياق أن أفضل النتائج حسب المعاهد احتل فيها المعهد النموذجي المرتبة الأولى يليها المعهد الثانوي 2 مارس بدقاش، وقد حازت التلميذة نورس نصيب من المعهد النموذجي في شعبة الرياضيات على أفضل معدل جهوي ب18,38، تلاها التلميذ غيث وريدة في شعبة العلوم التجريبية من معهد نفطة بمعدل 17,36.

وأعربت المندوبة الجهوية عن أملها في أن تتحسن نسبة النجاح العامة بعد دورة المراقبة.

  
  
     
  
cadre-1f5ae78da4d384b348d8a022f95cca01-2019-06-30 23:09:33






0 de 0 commentaires pour l'article 184911



Special can 201
    17:00: Madagascar - Nigeria (2-0)
    17:00: Burundi - Guinée (0-2)
    20:00: Ouganda - Egypte (0-2)
    20:00: Zimbabwe - RD Congo (0-4)
Groupe A
  Pts J G N P DB
Egypte 9 3 3 0 0 7
Ouganda 4 3 1 1 1 0
RD congo 3 3 1 0 2 0
Zimbabwey 1 3 0 1 2 -7
Groupe B
  Pts J G N P DB
Magagascar 7 3 2 1 0 3
Nigeria 6 3 2 0 1 0
Guinee 4 3 1 1 1 1
Burundi 0 3 0 0 3 -4
Groupe C
  Pts J G N P DB
Algerie 6 2 2 0 0 3
Senegal 3 2 1 0 1 1
Kenya 3 2 1 0 1 -1
Tanzanie 0 2 0 0 2 -3
Groupe D
  Pts J G N P DB
Maroc 6 2 2 0 0 2
Cote d'ivoire 3 2 1 0 1 0
Afrique du Sud 1 2 1 0 1 0
Namibie 0 2 0 0 2 -2
Groupe E
  Pts J G N P DB
Mali 4 2 1 1 0 3
Tunisie 2 2 0 2 0 0
Angola 2 2 0 2 0 0
Mauritanie 1 2 0 1 1 -3
Groupe F
  Pts J G N P DB
Cameroun 4 2 1 1 0 2
Ghana 2 2 0 2 0 0
Benin 2 2 0 2 0 0
Guinee-Bissau 1 2 0 1 1 -2
Quarts de Finale
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Demi Finale
- - - - -
- - - - -


En continu

الاثنين 01 جويلية 2019 | 27 شوال 1440
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:09 19:44 16:15 12:30 05:03 03:08
25°
 24° % 73 :الرطــوبة
تونــس 23°
2.6 كم/س
 :الــرياح
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
24°-2334°-2336°-2538°-2740°-27
  • Avoirs en devises
    12976,9

  • (28 juin)
  • Jours d'importation
    73
  •              1 € = 3,27094 DT        1$ =2,87791 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 juin)   261,0 MDT
Babnet Tunisie™ |© 2000 - 2019 |1561938009|184911 359|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires