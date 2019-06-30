توزر: تسجيل نسبة نجاح عامة في امتحان الباكالوريا قدرت ب12ر22 بالمائة

Dimanche 30 Juin 2019



وات

- بلغت نسبة النجاح العامة في امتحان الباكالوريا بولاية توزر في دورة جوان 2019، 22,12 بالمائة بين المعاهد العمومية والخاصة، وتأجل الى دورة المراقبة 522 تلميذا أي بنسبة 35,04 بالمائة من مجموع التلاميذ الذين اجتازوا الامتحان والمقدر ب1501 تلميذ في كامل الولاية، وفق ما أفادت به المندوبة الجهوية للتربية نعمة المازني مراسلة (وات) .وسجلت أعلى نسب النجاح في شعبة الرياضيات ب53,33 بالمائة، واحتلت شعبة العلوم التجريبية المرتبة الثانية في نسبة النجاح ب31,82 بالمائة، ثم علوم التقنية في المركز الثالث ب27,79 بالمائة.وبينت المندوبة في ذات السياق أن أفضل النتائج حسب المعاهد احتل فيها المعهد النموذجي المرتبة الأولى يليها المعهد الثانوي 2 مارس بدقاش، وقد حازت التلميذة نورس نصيب من المعهد النموذجي في شعبة الرياضيات على أفضل معدل جهوي ب18,38، تلاها التلميذ غيث وريدة في شعبة العلوم التجريبية من معهد نفطة بمعدل 17,36.وأعربت المندوبة الجهوية عن أملها في أن تتحسن نسبة النجاح العامة بعد دورة المراقبة.